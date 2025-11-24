Інформація про нібито підготовку підозри Арахамії чи керівнику САП не відповідає дійсності – СБУ

В Службі безпеки України заявляють, що інформація про нібито підготовку підозри голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії чи очільнику САП Олександру Клименку не відповідає дійсності – жодних "вказівок від Офісу президента до СБУ не надходило.

"Інформація про те, що Служба безпеки України нібито готувала оголошення підозри у державній зраді голові фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії чи очільнику САП Олександру Клименку не відповідає дійсності", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прессслужбі СБУ в понеділок.

У відомстві зазначили: "Жодних таких "вказівок", "прохань" чи "натяків" із Офісу Президента або будь-якої іншої структури до СБУ не надходило".

В СБУ наголосили, що, відповідно до законодавства, слідчі Служби безпеки не можуть повідомляти про підозру чинним народним депутатам України.

"Тому цей інформаційний вкид не має нічого спільного із реальністю", - резюмували у пресслужбі відомства.

Офіс генерального прокурора також заявив у телеграм-каналі, що поширені твердження про нібито підготовлену чи погоджену підозру народному депутату за статтею "державна зрада", яку СБУ та ОГП начебто мали вручити, не відповідають дійсності.

"Наразі відсутні докази, які могли б стати підставою для такого процесуального рішення. Ситуація щодо інших осіб, згаданих у матеріалі, зокрема керівників інших правоохоронних органів - аналогічна. За наявності належних і юридично підтверджених підстав рішення про підозру ухвалюватимуться виключно у межах закону", - йдеться у повідомленні і підкреслюється, що Офіс генерального прокурора був і залишається поза політикою.

Раніше видання "Українська правда" повідомило, що в Офісі президента розмірковували над тим, щоб вручити главі фракції Давиду Арахамії підозру у держзраді – "намагались знайти "винуватців" зливу у справі Міндіча". Водночас, за інформацією видання, ні голова СБУ Василь Малюк, ні генпрокурор Руслан Кравченко на це не погодилися.