"Слуга народу" підтримує відставку Єрмака – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія заявив про повну підтримку рішення президента Володимира Зеленського, ймовірно, стосовно відставки керівника Офісу президента Андрія Єрмака: "ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України".

"Ми, як команда президента, підтримуємо рішення Володимира Зеленського. Сьогодні він бореться за наше майбутнє, за гідне закінчення війни. Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Арахамія зазначив, що президент "чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України. Це пріоритет номер один для влади, для суспільства, для кожного українця".

"Також для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Володимир Зеленський показав, що інтереси країни для нього на першому місці. І він, як лідер нації, лідер держави, не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини", - наголосив Арахамія.