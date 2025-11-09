Інтерфакс-Україна
Події
10:21 09.11.2025

Посол ООН Джолі про щоденні атаки дронів: люди найбільше бояться бути забутими світом

Фото: https://suspilne.media/culture

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі зустрілася з українцями, які живуть у прифронтових Херсоні та Миколаєві.

"Цього тижня я відвідав Миколаїв та Херсон в Україні, щоб зустрітися з родинами, які живуть на передовій. Я була у захисному спорядженні, і для мене це було лише кілька днів. Сім'ї тут живуть з цим щодня. Вони перенесли свої школи, клініки та дитячі садки в укріплені підвали, рішуче налаштовані на те, що життя триватиме. Було важко, але надихаюче спостерігати за цим. Багато людей говорили зі мною про психологічний тягар життя під постійною загрозою - і про глибший страх бути забутими світом", - написала вона у Instagram.

Джолі зазначила, що загроза дронів на Херсонщині є постійною та важкою. "Чути тихий гул у небі. Місцеві жителі називають це "людським сафарі", коли дрони постійно використовуються для відстеження, полювання та тероризування людей. Був момент, коли нам довелося зупинитися та почекати, поки над головою пролетів дрон", - пише вона.

Джолі наголосила, що "важко зрозуміти, як у світі з таким сильним дипломатичним потенціалом цивільне населення в Україні, Судані, Газі, Ємені, ДРК та багатьох інших місцях страждає щодня - ніби ті, хто при владі, нічого не можуть зробити, щоб припинити ці конфлікти та захистити всіх цивільних осіб однаково".

"Мені вселяє надію неймовірна мужність і майстерність місцевих організацій, волонтерів і тих, хто їх підтримує, таких як @marshzhinok @gen.ukrainian @fightforrightngo та @helpukraine_team. Якщо вони зможуть знайти в собі сили, уряди повинні зробити те саме", - підсумувала Джолі.

