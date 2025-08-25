Інтерфакс-Україна
14:50 25.08.2025

Держкіно назвало інвестиційно успішні українські фільми

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) назвало українські фільми, визнані успішними з огляду на інвестиційну ефективність.

"Наводимо декілька успішних фільмів українського кінопростору, які визнані успішними з точки зору інвестиційної ефективності - "Я, Ти, Він, Вона" (2018), "Захар Беркут" (2019), "Я, Побєда і Берлін" (2021), "Довбуш" (2021), "Люксембург, Люксембург" (2022), "Мавка. Лісова пісня" (2023), "20 днів у Маріуполі" (2023) та інші", - йдеться у відповіді Держкіно агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас на запитання, скільки фільмів за 2014 по 2025 рр. повернули частково або повністю державне фінансування, у Держкіно відповіли, що в цей період існували різні форми держпідтримки, тому надати повну інформацію щодо суми коштів, повернутих до держбюджету у ці роки, неможливо.

Як зазначили у відомстві, успішним кейсом фільму вважається кінопроєкт, який продемонстрував не лише прибутковість, а й актуальність тематики, суспільну значущість, високий рівень глядацького інтересу (зокрема, через касові збори, позитивні відгуки критиків, телепокази та розміщення на стримінгових платформах), а також міжнародне визнання (участь і перемога на міжнародних фестивалях і конкурсах).

"Також такий проєкт може формувати нові стандарти якості у вітчизняному кіновиробництві та підтверджувати, що українське кіно є прибутковим, впливовим і конкурентоспроможним на національному  та міжнародних рівнях", - додали в Держкіно.

Як повідомлялося з посиланням на Держкіно, з 2014 по 2025 рр. держава профінансувала 397 кінопроєктів на 3,5 млрд грн.

Теги: #інвестиції #держкіно #фільми

