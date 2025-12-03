Інтерфакс-Україна
Події
14:24 03.12.2025

Марченко: ефективність програми "1000 годин контенту" можна буде побачити під час її реалізації

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що ефективність культурної програми "1000 годин українського контенту" можна буде побачити під час її реалізації.

"На даному етапі ми маємо програму ("1000 годин українського контенту" - ІФ-У), яка передбачає поширення українського контенту в сфері кіно, музики, театрів для того, щоб це була боротьба з пропагандою, боротьба із засиллям російської мови… Я думаю, що в процесі реалізації можна буде побачити її ефективність", - сказав Марченко під час розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік у Верховній Раді в середу.

Як повідомлялося, під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, в проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну. Очікується, що міжнародний пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" припаде на травень 2026 року. Оголосити інформацію про умови конкурсу планується найближчим часом, старт подачі заявок на проєкт планується до кінця 2025 року.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики висловлювали незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.

Теги: #марченко #1000_годин_українського_контенту #держкіно

