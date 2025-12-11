Інтерфакс-Україна
Події
15:01 11.12.2025

Необхідно розширювати програму "1000 годин контенту" на видавництво книг в паперовому й електронному форматах - депутатка Кравчук

2 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/?locale=uk_UA

Заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу") наголошує на необхідності розширення програми "1000 годин українського контенту" на видавництво книг в паперовому і електронному форматах.

"Що стосується книжок, там є розділ про аудіокниги. Я зі свого боку переконую Мінкультури і всіх стейкхолдерів, що треба не обмежуватися аудіокнижками, бо вони найменший відсотково ринок… Точно треба розширювати, я думаю, міністерство знайде формат на "години читання" для книг в паперовому й електронному форматах, шрифтом Брайля, якщо ми говоримо про "години контенту", - сказала Кравчук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Водночас вона наголосила, що за такого підходу потрібно буде визначитися, як саме ці книги дійдуть до громад, щоб вони не осіли на складах, бо права лише у держави.

"Це кошти не на один рік, на два-три роки, вони будуть перехідними. Та сума, яка залишається на кінець року, вона не згоратиме, а переходитеме далі", - сказала Кравчук.

За її словами, насамперед це повʼязано з тим, що частину проєктів буде неможливо реалізувати впродовж року, зокрема повнометражні фільми та серіали.

"Плюс є певна ємність ринку. Багато хто на війні, хтось поїхав. Люди, які мають це робити, вони ті самі, а ще їх стало менше після 2022 року. Треба, щоб не було так, що ми спрямували гроші, а ринок їх не зміг переварити", - додала вона.

Як повідомлялося, під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, у державному бюджеті на 2026 рік Міністерству культури передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну. Очікується, що міжнародний пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" припаде на травень 2026 року. Оголосити інформацію про умови конкурсу планується найближчим часом, старт подачі заявок на проєкт планується до кінця 2025 року.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики висловлювали незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.

Теги: #1000_годин_українського_контенту

