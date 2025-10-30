Інтерфакс-Україна
Події
13:57 30.10.2025

Гендиректор "1+1" Пахольчук: Ми дуже чекаємо на програму "1000 годин контенту"

Генеральний директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук заявляє, що медіабізнес дуже чекає на програму "1000 годин українського контенту".

"Якщо ти робиш однаковий контент російською і українською, то дохідність російськомовного контенту в рази, якщо не на порядок, вище. Тепер питання: коли є кризова економічна ситуація, коли немає абсолютно підтримки з боку держави виробників контенту, куди ти будеш інвестувати свої зусилля? Відповіді це не потребує. Що треба робити? Треба стимулювати підтримку, якась державна програма. До речі, ми дуже чекаємо на "1000 годин контенту" від президента", - сказав він на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

Пахольчук наголосив, що якщо цю програму вдасться реалізувати, є шанс, що за три роки "ми почнемо відновлюватися".

Як повідомлялося, під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, в проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну. Очікується, що міжнародний пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" припаде на травень 2026 року. Оголосити інформацію про умови конкурсу планується найближчим часом, старт подачі заявок на проєкт планується до кінця 2025 року.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики висловлювали незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики запропонував Міністерству культури і стратегічних комунікацій додати до переліку проєктів, які фінансуватимуться за рахунок програми "1000 годин контенту", переклад українською популярних ігор.

Теги: #1000_годин_українського_контенту

