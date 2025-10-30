Бережна: Програма "1000 годин контенту" буде важливим елементом просування і утвердження української мови

Віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики України - міністр культури України Тетяна Бережна заявляє, що програма "1000 годин українського контенту" буде важливим елементом просування і утвердження української мови.

"1000 годин контенту" - це також буде важливий елемент просування і утвердження української мови", - сказала вона на форумі "Українська – мова сильних" у четвер в Києві.

Вона розповіла, що перед міністерством стоїть задача за 2026 рік принаймні почати виготовлення тієї тисячі годин українського контенту.

Як повідомлялося, під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, в проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну. Очікується, що міжнародний пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" припаде на травень 2026 року. Оголосити інформацію про умови конкурсу планується найближчим часом, старт подачі заявок на проєкт планується до кінця 2025 року.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики висловлювали незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики запропонував Міністерству культури і стратегічних комунікацій додати до переліку проєктів, які фінансуватимуться за рахунок програми "1000 годин контенту", переклад українською популярних ігор.