Президентська програма "1000 годин контенту" буде мати міжнародне співфінансування і залучатиме міжнародних експертів - Бережна

Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

Віцепремʼєр-міністр з гуманітарної політики України - міністр культури України Тетяна Бережна заявляє, що президентська програма "1000 годин українського контенту" буде мати міжнародне співфінансування і залучатиме міжнародних експертів.

"Дійсно 4 млрд грн, які закладені в бюджеті, покликані бути спрямованими на програму "1000 годин контенту", яка впроваджується за ініціативи президента України. Ми розуміємо, що нашим важливим завданням при формуванні архітектури цієї програми - є забезпечення суб'єктності тих культурних інституцій, які створені і працюють в культурній сфері, а також забезпечити те, щоби програма працювала з урахувнням інтересів і експертизи міжнародних експертів, а також була абсолютно прозорою. Тому, існуючі процедури ми будемо удосконалювати за рахунок міжнародної складової, складової прозорості, складової міжнародного співфінансування, щоб програма вийшла на новий рівень", - сказала Бережна під час розгляду у Верховній Раді питання про її призначення.

Крім того, вона розповіла, що дана програма буде мати потужний напрямок створення не лише документальних і ігрових фільмів, але і короткого контенту, який буде легко передавати наративи в зручній формі і буде доступний для такої цільової авдиторії як діти і молодь.

Як повідомлялося, під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, в проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виказували свою незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.

Очікується, що міжнародний пітчинг президентської програми "1000 годин українського контенту" планується на травень 2026 року. Оголосити інформацію про умови конкурсу планується найближчим часом, а старт подачі заявок на проєкт планується до кінця 2025 року.