Гуманітарний комітет пропонує фінансувати коштом програми "1000 годин контенту" переклад українською популярних ігор – Кравчук

Фото: https://www.rada.gov.ua

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики запропонував Міністерству культури і стратегічних комунікацій додати до переліку проєктів, які фінансуватимуться за рахунок програми "1000 годин українського контенту", переклад українською популярних ігор, повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Наступного року в рамках програми президента України "1000 годин українського контенту" з держбюджету буде профінансовано виробництво вітчизняного продукту для всіх вікових груп. На відповідний напрям пропонується виділити 4 млрд грн… Йдеться і про повнометражні та документальні фільми, і про мультфільми, і про виробництво YouTube-роликів", - цитує Кравчук пресслужба апарату Верховної Ради.

За її словами, в окрему категорію виділено контент для дітей, де держава на 100% фінансуватиме виробництво.

"Тут йдеться не лише про мультики як такі, а й про контент для соцмереж, бо діти, особливо підлітки, мають зовсім іншу структуру споживання контенту. Вони дивляться відео в YouTube чи короткі ролики в соцмережах, і для них буде створено продукти, у яких розповідатимуть про історію, про певні твори шкільної літератури, але подано буде все цікаво. Це теж потрібно", - наголосила народна депутатка.

Вона також зазначила, що комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики запропонував Міністерству культури і стратегічних комунікацій додати до переліку ще й переклад українською популярних ігор.

Як повідомлялося, під патронатом президента України Володимира Зеленського в 2026 році буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту". Зокрема, в проєкті державного бюджету на 2026 рік Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначається, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну. Очікується, що міжнародний пітчинг президентської програми "1000 годин контенту" припаде на травень 2026 року. Оголосити інформацію про умови конкурсу планується найближчим часом, а старт подачі заявок на проєкт планується до кінця 2025 року.

Голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму хочуть провести поза Агентством кіно. Також частина членів Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики виказували свою незгоду з тим, що кошти на цю програму будуть виділятися через Мінкультури, а не безпосередньо для Держкіно.