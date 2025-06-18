Інтерфакс-Україна
Події
14:29 18.06.2025

Закон про множинне громадянство визначає країни, громадянство яких несумісне з українським - нардеп

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Закон про множинне громадянство визначає країни, громадянство яких несумісне з українським - нардеп

Закон про множинне громадянство визначає країни, громадянство яких несумісне з українським, повідомила заступник голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Закон чітко прописує, з якими країнами не можна поєднувати множинне громадянство. Тобто це не лише Росія і Білорусь, це і країни, які не визнають територіальну цілісність України, не голосували за резолюцію ООН 2022 року… Еритрея, Північна Корея, тобто союзники Російської Федерації, які заперечують суверенітет України", - розповіла Кравчук на брифінгу в середу.

За словами Кравчук, Кабінет міністрів має визначити список країн, з якими країнами громадянин України має право мати множинне громадянство.

Вона зазначила, що мова йде, зокрема про країни Європейського Союзу, Великої Сімки.

Кравчук зазначила, що закон про множинне громадянство не суперечить Конституції України, де є стаття про єдине громадянство, оскільки "на території України ми сприймаємо громадянина України й неважливо скільки в нього паспортів"

"В Україні в нього є права та обов'язки як громадянина України. Інші паспорти на це не впливають. Тобто єдине громадянство в такому трактуванні", - підкреслила Кравчук.

На думку народного депутата Володимира В'ятровича (фракція "Європейська солідарність") закон про множинне громадянство допоможе виправити демографічну ситуацію в Україні.

"Потрібна державна політика для виправлення демографічної ситуації. Саме на це спрямований цей закон, який дасть можливість українцям, які зараз опинилися поза межами України, які, на жаль, розглядають можливість утримання іншого громадянства, не втрачати українського громадянства. Не втрачати зв'язку з Україною", - сказав В'ятрович на брифінгу.

Він впевнений, що цей закон створює можливість для повернення в Україну частини українців, які виїхали з країни від війни.

"Не менш важливо, що цей закон дає можливість українській державі продовжувати працювати з цими українцями, які зараз залишаються поза межами України", - підкреслив народний депутат.

Як повідомлялось, Верховна Рада у середу ухвалила закон про множинне громадянство.

Теги: #множинне_громадянство #євгенія_кравчук

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