Інтерфакс-Україна
Події
11:12 18.06.2025

Рада ухвалила закон про множинне громадянство

1 хв читати
Рада ухвалила закон про множинне громадянство

Верховна Рада України ухвалила закон про множинне громадянство, який спрощує процедуру отримання українського громадянства, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") в Телеграмі.

За його словами за законопроєкт №11469 про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України в цілому проголосували 243 народних депутата на пленарному засіданні у середу.

Як повідомлялось, закон передбачає легалізацію іноземного громадянства, а також право отримати іноземне громадянство, не відмовляючись від українського.

Згідно з законом громадяни інших країн можуть стати громадянами України за етнічним походженням за скороченою процедурою. Закон також передбачає скорочену процедуру отримання громадянства у випадку проходження іноземцем військової служби в Україні. Закон забороняє мати множинне громадянство держслужбовцям та суддям. Згідно з законом особа яка має паспорт іншої держави, але є громадянином України, на території України визнається лише українським громадянином.

Теги: #множинне_громадянство #закон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 18.06.2025
Рада ухвалила закон про реформу АРМА

Рада ухвалила закон про реформу АРМА

11:47 18.06.2025
Закон про множинне громадянство гарантує рівні мовні умови для всіх громадян - мовний омбудсмен

Закон про множинне громадянство гарантує рівні мовні умови для всіх громадян - мовний омбудсмен

16:17 16.06.2025
Україна в 2026р. перейде на нові європейські правила у ветеринарній медицині - Держпродспоживслужба

Україна в 2026р. перейде на нові європейські правила у ветеринарній медицині - Держпродспоживслужба

13:05 13.06.2025
Зеленський підписав закони про звільнення від мит і ПДВ оптоволокна для БпЛА

Зеленський підписав закони про звільнення від мит і ПДВ оптоволокна для БпЛА

18:31 12.06.2025
Зеленський підписав закон про соціальний захист журналістів

Зеленський підписав закон про соціальний захист журналістів

18:25 02.05.2025
Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року - Чернишов

Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року - Чернишов

12:45 12.03.2025
Чернишов виступає за суттєву лібералізацію в підходах до реформи множинного громадянства

Чернишов виступає за суттєву лібералізацію в підходах до реформи множинного громадянства

20:32 18.12.2024
Лідерка "Батьківщини" проти законопроєкту про множинне громадянство і заявляє про загрозу заміни української нації онлайн-народом

Лідерка "Батьківщини" проти законопроєкту про множинне громадянство і заявляє про загрозу заміни української нації онлайн-народом

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

НВМК скасувало рішення про визначення "Будівельної фірми Паритетбудінвест" переможцем тендеру на будівництво 2-ї черги кладовища

До 19 зросла кількість загиблих у Солом’янському районі, загалом у Києві вже 24 жертви – ДСНС

Кількість загиблих у Києві зросла до 22 осіб, повідомляє Кличко, ДСНС пише про 23 загиблих

Генштаб зафіксував впродовж доби 186 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Київська ТПП провела бізнес-консультації для підприємців трьох областей у межах проєкту RUBA 2.0

В північно-східних районах України в найближчі дві доби очікуються короткочасні дощі

Зрадник, який шпигував за українськими військовими у Запоріжжі, проведе за ґратами 15 років

Кількість жертв російської ракети у Солом'янському районі Києва зросла до 21 людини - КМВА

Ізраїльські танки відкрили вогонь по натовпу в Газі під час отримання продовольчої допомоги, 59 людей загинуло – ЗМІ

Глава МВС: Передані Україні по репатріації тіла російських військових повертатимуть

В Україну повернулася перша група з 40 українських підлітків, що постраждали у ДТП у Франції

НВМК скасувало рішення про визначення "Будівельної фірми Паритетбудінвест" переможцем тендеру на будівництво 2-ї черги кладовища

На Київщині офіцери приховали самогубство військового та сфальсифікували службове розслідування

До 19 зросла кількість загиблих у Солом’янському районі, загалом у Києві вже 24 жертви – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА