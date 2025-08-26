Зеленський: Першими, де застосують норму множинного громадянства України, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада

Першими країнами, де застосують норму множинного громадянства України, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з представниками Світового конгресу українців.

"Сьогодні зустрівся з представниками Світового конгресу українців", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок увечері.

"Спілкувалися про множинне громадянство. Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, і першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі", - зазначив Зеленський.

За його словами, на зустрічі з представниками Світового конгресу українців говорили також про дипломатичну роботу, тиск на Росію, повернення викрадених дітей, підтримку школярів і залучення інвестицій у відбудову.

"Обговорили й підтримку наших воїнів. Представники Конгресу розповіли, що вже спрямували зібрані кошти на дрони й пікапи для фронту. Дякую за цю допомогу", - додав президент.

"Вдячний членам Світового конгресу українців за активну роботу заради України", - зазначив Зеленський.

За повідомленням Офісу президента, у зустрічі взяли участь президент Світового конгресу українців Павло Ґрод (Канада), віцепрезидент Світового конгресу українців Андрій Футей (США), член виконавчого комітету Світового конгресу українців Зенон Коваль (Бельгія), віцепрезидент Світового конгресу українців з операційних питань Зенон Потічний (Канада), президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій, президент Українського конгресового комітету Америки Михайло Савків, член Ради директорів Світового конгресу українців Віторіо Соротюк (Бразилія), координатор військової допомоги Світового конгресу українців Андрій Потічний (Канада), голова місії Світового конгресу українців в Україні Андрій Шевченко, а також заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца та заступники керівника Офісу президента Ігор Брусило й Олена Ковальська.