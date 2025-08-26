Інтерфакс-Україна
Події
21:05 26.08.2025

Зеленський: Першими, де застосують норму множинного громадянства України, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада

2 хв читати
Зеленський: Першими, де застосують норму множинного громадянства України, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада

Першими країнами, де застосують норму множинного громадянства України, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з представниками Світового конгресу українців.

"Сьогодні зустрівся з представниками Світового конгресу українців", - написав Зеленський у телеграмі у вівторок увечері.

"Спілкувалися про множинне громадянство. Закон прийнято, найближчим часом уряд ухвалить необхідні нормативні акти, і першими країнами, де застосують норми, стануть Німеччина, Польща, Чехія, США та Канада. Це крок для ще більшої єдності українців у світі", - зазначив Зеленський.

За його словами, на зустрічі з представниками Світового конгресу українців говорили також про дипломатичну роботу, тиск на Росію, повернення викрадених дітей, підтримку школярів і залучення інвестицій у відбудову.

"Обговорили й підтримку наших воїнів. Представники Конгресу розповіли, що вже спрямували зібрані кошти на дрони й пікапи для фронту. Дякую за цю допомогу", - додав президент.

"Вдячний членам Світового конгресу українців за активну роботу заради України", - зазначив Зеленський.

За повідомленням Офісу президента, у зустрічі взяли участь президент Світового конгресу українців Павло Ґрод (Канада), віцепрезидент Світового конгресу українців Андрій Футей (США), член виконавчого комітету Світового конгресу українців Зенон Коваль (Бельгія), віцепрезидент Світового конгресу українців з операційних питань Зенон Потічний (Канада), президентка Конгресу українців Канади Олександра Хичій, президент Українського конгресового комітету Америки Михайло Савків, член Ради директорів Світового конгресу українців Віторіо Соротюк (Бразилія), координатор військової допомоги Світового конгресу українців Андрій Потічний (Канада), голова місії Світового конгресу українців в Україні Андрій Шевченко, а також заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца та заступники керівника Офісу президента Ігор Брусило й Олена Ковальська.

 

Теги: #множинне_громадянство #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 26.08.2025
Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

19:16 26.08.2025
Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

17:40 26.08.2025
Зеленський обговорив з адміралом Радакіним та його наступником підтримку України та роботу Коаліції охочих

Зеленський обговорив з адміралом Радакіним та його наступником підтримку України та роботу Коаліції охочих

14:42 26.08.2025
Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко

Уряд оновить правила перетину держкордону для чоловіків віком від 18 до 22 років – Зеленський після зустрічі з Свириденко

14:17 26.08.2025
Зеленський обговорив з військовими додаткове постачання для напрямків на Запоріжжі та Донеччині

Зеленський обговорив з військовими додаткове постачання для напрямків на Запоріжжі та Донеччині

12:10 26.08.2025
Закордонні українці чекатимуть з отриманням множинного громадянства до завершення мобілізації - президент СКУ

Закордонні українці чекатимуть з отриманням множинного громадянства до завершення мобілізації - президент СКУ

11:49 26.08.2025
Світовий конґрес Українців ініціює усунення неузгодженостей при запровадженні множинного громадянства

Світовий конґрес Українців ініціює усунення неузгодженостей при запровадженні множинного громадянства

21:13 25.08.2025
Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

Зеленський обговорив безпекові гарантії з делегацією парламентської мережі United for Ukraine

20:19 25.08.2025
Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

Зеленський і Келлог обговорили кроки, які можуть змусити РФ до реальних переговорів

18:11 25.08.2025
Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

ВАЖЛИВЕ

Україна продовжить свої захисні операції - Зеленський

Зеленський анонсував контакти на тижні з країнами, які можуть бути майданчиками для розмови з РФ

Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану - Кабмін

Бельгія надасть Україні декілька F-16 у найближчі місяці – глава МЗС

В Генштабі ЗСУ спростували окупацію двох сіл в Дніпропетровській області

ОСТАННЄ

Кабмін пропонує припинити у відносинах з РФ дії Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу

Кабмін звільнив першого заступника держсекретаря уряду Ярему

Посередництво в процесі досягнення сталого миру та поверненні українських дітей обговорювали у Києві представники ПАР

Ворог ударив дроном по багатоповерхівці в Херсоні - дві жінки поранені

Кабмін поширив дистанційне обстеження житла на території можливих бойових дій - Кулеба

Фінляндія повернеться до використання протипіхотних мін у січні 2026 року

Для РФ слід визначати чіткі терміни досягнення результатів, щоб змусити до миру

Україна й Литва домовилися поглибити співпрацю для повернення дітей, яких викрала Росія

Глава МЗС Люксембургу: Шлях України і Молдови до ЄС має бути спільним

Села Запорізьке і Новогеоргіївка на Дніпропетровщині під контролем ЗСУ - речник Генштабу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА