12:10 26.08.2025

Закордонні українці чекатимуть з отриманням множинного громадянства до завершення мобілізації - президент СКУ

Президент Світового конґресу Українців (СКУ) Павло Ґрод вважає, що багато закордонних українців почекають з отриманням множинного громадянства до завершення загальної мобілізації.

"Я скажу відверто, і це досить така делікатне питання, - це щодо військової служби. Є багато українців, що, можливо, почекають щоб отримати множинне громадянство, поки не буде мобілізації. Бо відверто, навіть я сам, народжений в Канаді, прийняти українське громадянство сьогодні - це складно, бо тоді мені буде складно виїжджати з України. Це з тих причин, які сьогодні є трошки проблематичні, але з часом це виправиться", - сказав Ґрод на брифінгу у вівторок, відповідаючи на питання про виклики впровадження множинного громадянства в Україні.

Він наголосив, що на сьогодні це один із великих бар'єрів до набуття множинного громадянства.

Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство, який спрощує процедуру отримання українського громадянства. Закон передбачає легалізацію іноземного громадянства, а також право отримати іноземне громадянство, не відмовляючись від українського. Згідно з законом громадяни інших країн можуть стати громадянами України за етнічним походженням за скороченою процедурою. Закон також передбачає скорочену процедуру отримання громадянства у випадку проходження іноземцем військової служби в Україні. Закон забороняє мати множинне громадянство держслужбовцям та суддям. Згідно з законом особа яка має паспорт іншої держави, але є громадянином України, на території України визнається лише українським громадянином.

15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство.

Теги: #мобілізація #ску #множинне_громадянство

