Ведучий телеканалу ICTV Карп'як повідомив про рішення мобілізуватися

Ведучий розмовної студії телеканалу ICTV Вадим Карп'як повідомив про рішення мобілізуватися.

"Це були останні мої розмови в розмовній студії "Єдиних новин". Я вирішив мобілізуватися… Ще з 2022-го року... була така мрія, що коли буде перемога, хотілося, щоб на мій ефір випав момент оголошення перемоги. Але чим далі, тим більше було внутрішнє розуміння, що цю перемогу не можна просто сидіти, чекати - її треба якось наближати, очевидно, в лавах сил оборони. Тому я дозрів до того, щоб мобілізуватися", - повідомив Карпяк в ефірі національного телемарафону у середу.

Він сподівається, що служитиме у 8-му корпусі десантно-штурмових військ.