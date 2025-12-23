В Україні очікується снігова та морозна погода

В Україні у середу, 24 грудня в Карпатах та на Прикарпатті помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця. На решті території без опадів, лише у більшості західних та північних областей вночі місцями невеликий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, хуртовина.

Температура вночі 3-8° морозу, на півночі та сході країни 7-12° морозу, вдень 1-6 морозу; на Закарпатті та півдні країни температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві у середу вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 24 грудня найвища температура вдень була 10,2° в 2015р., найнижча вночі -25,6° в 1902р.

У четвер, 25 грудня, в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Києві у четвер без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.