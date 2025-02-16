Інтерфакс-Україна
Події
13:20 16.02.2025

На значній частині України у понеділок невеликий сніг, на сході вночі до 18° морозу

1 хв читати
На значній частині України у понеділок невеликий сніг, на сході вночі до 18° морозу

В Україні у понеділок, 17 лютого, вночі у північних, вдень у більшості центральних та східних областей невеликий сніг, на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах, на сході країни, Сумщині та Чернігівщині до 18° морозу, вдень 2-7° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 17 лютого вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 17 лютого найвища температура вдень була 11,1° в 1974р., найнижча вночі -21,8° в 1892р.

У вівторок, 18 лютого, в Україні без опадів. На дорогах ожеледиця.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах та на сході країни місцями до 18°, на Закарпатті та в південних областях 7-12° морозу; вдень 1-6° морозу, у південній частині та на Закарпатті близько 0°.

У Києві 18 лютого - без опадів, ожеледиця, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-13°; вдень 1-3° морозу.

Теги: #сніг #погода #мороз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 24.05.2025
Штормове попередження оголошене на понеділок у 6 областях України через грози, град та шквали

Штормове попередження оголошене на понеділок у 6 областях України через грози, град та шквали

13:51 24.05.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, але у більшості областей пройдуть дощі, місцями град і шквали

Найближчі дні в Україні будуть теплими, але у більшості областей пройдуть дощі, місцями град і шквали

15:12 21.05.2025
У Вінницькій та західних областях очікуються грози та шквальний вітер – синоптики

У Вінницькій та західних областях очікуються грози та шквальний вітер – синоптики

11:02 21.05.2025
Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

15:12 18.05.2025
В Україні в найближчі дві доби очікуються помірні дощі – Укргідрометцентр

В Україні в найближчі дві доби очікуються помірні дощі – Укргідрометцентр

12:31 13.05.2025
У середу в Україні очікуються невеликі дощі, вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°

У середу в Україні очікуються невеликі дощі, вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°

10:16 08.05.2025
У високогір'ї Карпат минулої доби випало близько 2 см снігу

У високогір'ї Карпат минулої доби випало близько 2 см снігу

14:07 10.04.2025
У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, на більшій частині України заморозки

У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, на більшій частині України заморозки

14:33 06.04.2025
Сніг, заморозки та ожеледиця очікуються в Україні на початку тижня, вони пошкодять ранньоквiтучі дерева - Гідрометцентр

Сніг, заморозки та ожеледиця очікуються в Україні на початку тижня, вони пошкодять ранньоквiтучі дерева - Гідрометцентр

13:07 18.03.2025
Невеликий сніг, вдень з дощем очікується в Україні в середу

Невеликий сніг, вдень з дощем очікується в Україні в середу

ВАЖЛИВЕ

До України з полону повернулися 307 військовослужбовців – президент

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

ОСТАННЄ

Росія модернізувала ракети "Іскандер-М", тепер їх збивати складніше – речник ПС ЗСУ

Пентагон заперечив, що США планують вивести свої війська з Південної Кореї

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ

Порошенко подав до суду на секретаря РНБО Литвиненка за внесення змін в санкційний указ проти нього – адвокат

Поліція оштрафувала на 340 грн велосипедистку, яка в Києві проїхала на червоне світло

Профільний комітет Ради триматиме на контролі ситуацію в Лаврі та Софії Київській - Потураєв

Київський Blockbuster Mall отримав незначні пошкодження під час нічної атаки

До України з полону повернулися 307 військовослужбовців – президент

В Києві були госпіталізовані 3 з 14 постраждалих вночі, одного вже виписали – мер

Віцепрем’єр Кулеба обговорив з місією МВФ відновлення інфраструктури, житло для переселенців та підготовку до URC-2025

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА