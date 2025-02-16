На значній частині України у понеділок невеликий сніг, на сході вночі до 18° морозу

В Україні у понеділок, 17 лютого, вночі у північних, вдень у більшості центральних та східних областей невеликий сніг, на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На дорогах ожеледиця.

Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах, на сході країни, Сумщині та Чернігівщині до 18° морозу, вдень 2-7° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 17 лютого вночі невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 11-13° морозу, вдень 4-6° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 17 лютого найвища температура вдень була 11,1° в 1974р., найнижча вночі -21,8° в 1892р.

У вівторок, 18 лютого, в Україні без опадів. На дорогах ожеледиця.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах та на сході країни місцями до 18°, на Закарпатті та в південних областях 7-12° морозу; вдень 1-6° морозу, у південній частині та на Закарпатті близько 0°.

У Києві 18 лютого - без опадів, ожеледиця, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-13°; вдень 1-3° морозу.