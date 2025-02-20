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20:22 20.02.2025

ДСНС: У Карпатах -20°C, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає

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ДСНС: У Карпатах -20°C, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає

У Карпатах сильний мороз – 20°С, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Увага! У Карпатах -20°C. Друзі, якщо плануєте похід у гори, будьте обережні! Мороз міцнішає, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм у четвер.

ДСНС нагадує, що в таких умовах треба одягатися багатошарово та захищати відкриті ділянки шкіри. "Перевіряйте прогноз погоди та стан маршрутів; повідомте близьких про свої плани та не вирушайте в гори наодинці; ️обов’язково завантажте мобільний застосунок "Порятунок у горах", - зазначає ДСНС.

"Безпека – перш за все! Бережіть себе й нехай зима буде казковою, а не небезпечною!", - наголошує ДСНС.

 

 

Теги: #карпати #мороз #дснс

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