Невеликий сніг та легкий мороз майже по всій Україні у найближчі два дні

У більшості областей України в ніч на середу, 5 лютого, прогнозується невеликий сніг , вдень у північно-східних, західних та Одеській областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни подекуди ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 5 лютого вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 5 лютого найвища температура вдень була 10,1° в 2002р., найнижча вночі -26,0° в 1893р.

У четвер, 6 лютого, місцями (вночі на Прикарпатті, вдень у південно-східній частині повсюди) невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині подекуди пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 1-6° тепла; в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві 6 лютого місцями невеликий сніг, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.