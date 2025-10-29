У Карпатах сніжно, гора Піп Іван огорнута хмарами, на вершині видимість до 30 метрів, температура -3°C, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Піп Іван Чорногірський сьогодні у полоні хмар. На вершині — справжня зима: видимість до 30 метрів, вітер південно-західний 15–17 м/с, температура -3°C. Свіжий сніг створює перемети місцями до 80 см", - йдеться у повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у середу.

Рятувальники просять бути обережними, плануючи вихід у гори — умови складні та потребують повної готовності. "Обов’язково встановіть мобільний застосунок "Порятунок у горах" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sinit.rescueif&hl=uk)", - зазначено у дописі ДСНС.