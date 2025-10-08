14:59 08.10.2025
На горі Піп Іван випав сніг, температура повітря -3°С – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram
Сніг вже лежить на горі Піп Іван в українських Карпатах, станом на ранок хмарно, обмежена видимість, вітер північно-східний 20м/с, температура повітря -3°С, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"На горі Піп Іван сніг! Хмарно, обмежена видимість, вітер північно-східний 20 м/с, температура повітря -3°С", - зазначають у повідомленні у Телеграмі в середу.
Рятувальники застерігають та просять не виходити у високогір’я.
Піп Іван - гора в українських Карпатах, одна з вершин Мармароського гірського масиву. Висота 1936,2 м. Розташована на кордоні України та Румунії.