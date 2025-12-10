Інтерфакс-Україна
Події
17:39 10.12.2025

США і Норвегія надали Україні дві мобільні радіологічні лабораторії - ДСНС

1 хв читати
США і Норвегія надали Україні дві мобільні радіологічні лабораторії - ДСНС
Фото: ДСНС

Українська гідрометеорологічна служба отримала дві мобільні радіологічні лабораторії від Сполучених Штатів Америки та Королівства Норвегія, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Ця підтримка стала результатом тісної співпраці ДСНС України з Міністерством енергетики США та Національною адміністрацією з ядерної безпеки (DOE/NNSA)", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у середу.

Передача обладнання відбулася за участі директорки офісу та аташе з питань енергетики посольства США в Україні Емілі Меннінґ, а також радника й керівника програм розвитку посольства Королівства Норвегія в Україні Семунна Гаукланна.

Голова ДСНС Андрій Даник підкреслив, що отримані лабораторії є важливим кроком у посиленні можливостей Служби щодо радіаційної безпеки та якісного моніторингу довкілля по всій території України.

"Мобільні радіологічні лабораторії дозволять нам оперативно виїжджати у будь-який регіон країни, забезпечувати швидкі та точні вимірювання радіаційного фону, а також підтримувати високий рівень готовності у випадку надзвичайних ситуацій. Це обладнання є не лише технічним підсиленням, а й суттєвим внеском у нашу здатність захищати населення", - зазначив він.

Теги: #радіологічні_лабораторії #дснс

