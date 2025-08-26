Світовий конґрес Українців ініціює усунення неузгодженостей при запровадженні множинного громадянства

Світовий конґрес Українців передає до Верховної Ради законопроекти для усунення неузгодженостей в близько двох десятках законів у зв'язку із запровадженням в Україні множинного громадянства, повідомив президент Конґресу Павло Ґрод.

"Нам треба ще виправити декотрі закони, які існують. Ми порахували, що є приблизно 20 законів, які суперечать закону про множинне громадянство. Для нас було принципово, що має бути один клас українського громадянина, а не два. Це означає, що кожен громадянин України, незалежно чи він має одне громадянство чи множинне, має повні права і обов'язки українського громадянина", - сказав Ґрод на брифінгу у вівторок.

Він відзначив, що є ще багато законів, які не дозволяють, зокрема, щоб українці з подвійним громадянством брали участь у державній службі.

Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство, який спрощує процедуру отримання українського громадянства. Закон передбачає легалізацію іноземного громадянства, а також право отримати іноземне громадянство, не відмовляючись від українського. Згідно з законом громадяни інших країн можуть стати громадянами України за етнічним походженням за скороченою процедурою. Закон також передбачає скорочену процедуру отримання громадянства у випадку проходження іноземцем військової служби в Україні. Закон забороняє мати множинне громадянство держслужбовцям та суддям. Згідно з законом особа яка має паспорт іншої держави, але є громадянином України, на території України визнається лише українським громадянином.

15 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство.