Інтерфакс-Україна
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17:07 15.07.2025

Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії, а також про вихід з Конвенції про протипіхотні міни

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Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії, а також про вихід з Конвенції про протипіхотні міни

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни.

"Невідкладно підписав передані з Верховної Ради України документи: закон про множинне громадянство, ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, а також зупинення дії для України Оттавської конвенції про протипіхотні міни. Вдячний народним депутатам України за підтримку цих рішень. Кожне зміцнює Україну", - написав він у телеграмі-каналі у вівторок.

Як зазначив президент, завдяки множинному громадянству "зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною". Зеленський також наголосив, що "завдяки трибуналу та співпраці з країнами світу й міжнародними організаціями зможемо забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за війну проти України. А завдяки кроках щодо використання тих чи інших видів зброї, зокрема протипіхотних мін, зможемо досягти щонайменше паритету в силах і засобах, необхідних для захисту від російської агресії. Росія ніколи не була стороною Оттавської конвенції та ніколи не здійснювала чесні кроки у межах будь-якої політики скорочення зброї або гуманізації практик застосування зброї".

Президент доручив урядовцям "невідкладно пропрацювати й ухвалити всі підзаконні акти для реалізації цих законів".

За його словами, уже можна почати визначення перших держав-партнерів, із якими буде впроваджено множинне громадянство. "Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу. Також активізовуємо рішення у сфері оборони, які підтримають наших воїнів", - наголосив Зеленський.

Теги: #множинне_громадянство #закон #зеленський

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