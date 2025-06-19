Правозахисники закликають президента ветувати закон про множинне громадянство

Українські правозахисні організації, що опікуються питаннями захисту прав постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, закликають президента України Володимира Зеленського ветувати прийнятий Верховною Радою у другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Як зазначають правозахисники, закон створює загрози для вразливих груп населення.

У зверненні до Глави держави, яке опублікував Центр прав людини ZMINA, правозахисники наголошують: попри заявлену мету – удосконалення інституту громадянства – ухвалені зміни можуть позбавити частину осіб можливості отримати або зберегти громадянство України.

Зокрема, мова йде про осіб без громадянства, недокументованих громадян України з тимчасово окупованих територій, біженців, шукачів захисту, осіб, які потребують додаткового захисту, та їхніх дітей. Закон містить норми, які можуть ускладнити документування цих осіб, а також створює додаткові підстави для втрати громадянства, зокрема жителями окупованих територій.

Правозахисники також наголошують, що закон фактично передбачає можливість позбавлення громадянства за вчинення окремих злочинів, що суперечить Конституції України та міжнародним стандартам прав людини.

"Під час розгляду законопроєкту правозахисні організації неодноразово звертали увагу народних депутатів на загрози, які містяться в документі. Частина рекомендацій була врахована, але критично важливі правки – залишилися поза увагою. У зв’язку з цим правозахисники звертаються до президента України з проханням накласти вето на Закон №11469 та повернути його до парламенту для доопрацювання з урахуванням прав людини та міжнародних зобов'язань України", - наголошується у зверненні.

Звернення підписали Центр прав людини ZMINA, Благодійний фонд "Право на захист", ГО "КРИМСОС", БО БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез", БФ "Схід SOS", Громадський холдинг "ГРУПА ВПЛИВУ", ГО "Донбас СОС" та Кримська правозахисна група.