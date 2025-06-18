Закон про множинне громадянство гарантує рівні мовні умови для всіх громадян - мовний омбудсмен

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що закон про множинне громадянство гарантує рівні мовні умови для всіх громадян.

"Верховна Рада України 243 голосами народних депутатів України ухвалила законопроєкт про множинне громадянство, врахувавши ключові пропозиції уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Це дозволило усунути низку ризиків, які могли загрожувати повноцінному функціонуванню української мови як державної та обмежити права громадян України. Зокрема, на етапі розгляду законопроєкту Тарас Кремінь надіслав до профільного комітету Верховної Ради розгорнуті зауваження. Вони стосувалися неприйнятності пропозицій надати іноземцям громадянство України у спрощеному порядку — без попереднього складання іспитів на знання державної мови, Конституції та історії України", - йдеться у повідомленні Секретаріату мовного омбудсмена.

Зазначається, що завдяки пропозиціям уповноваженого у фінальній редакції документа вдалося зберегти принцип обов’язкового знання державної мови на рівні не нижче В1 для всіх охочих стати громадянами України.

"Українська мова — це основа громадянської ідентичності. Закон у новій редакції дозволяє зберегти єдність, уникнути дискримінаційних норм і запобігти мовній дезінтеграції, яка могла б виникнути внаслідок необґрунтованих винятків для окремих категорій іноземців", — підкреслив Кремінь.

Крім того, зазначається, що було збережено чинну вимогу: іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною (зокрема військовослужбовці-контрактники), можуть отримати громадянство без складання мовного іспиту, однак зобов’язані скласти його протягом встановленого терміну.

"Таким чином, ухвалений законопроєкт гарантує рівні мовні умови для всіх громадян та посилює захист статусу української мови в умовах війни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 18 червня Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство, який спрощує процедуру отримання українського громадянства. Згідно з законом громадяни інших країн можуть стати громадянами України за етнічним походженням за скороченою процедурою. Закон також передбачає скорочену процедуру отримання громадянства у випадку проходження іноземцем військової служби в Україні. Закон забороняє мати множинне громадянство держслужбовцям та суддям. Згідно з законом особа яка має паспорт іншої держави, але є громадянином України, на території України визнається лише українським громадянином.