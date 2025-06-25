Спецтрибунал за злочин агресії проти України розглядатиме справи не лише щодо РФ - нардеп

Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України розглядатиме справи не лише щодо Росії, розповіла член постійної делегації Верховної Ради в Парламентської асамблеї Ради Європи Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"В нашому випадку злочин агресії проти України це не лише Російська Федерація.

Звичайно, що фокус на Російську Федерацію, на політичне і військове керівництво Російської Федерації. Але, наприклад, Білорусь надала свою територію, свої аеродроми. Північна Корея дала своє регулярне військо, солдат і зброю. Тому трибунал може розслідувати й потім засуджувати також політичне і військове керівництво не лише Російської Федерації, а й Білорусі та Північної Кореї", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону у середу.

Вона також наголосила, що участь у Спецтрибуналі не буде обмежуватися 46 країнами, які входять до Ради Європи та будь-яка інша країна може приєднатися до договору.

За словами Кравчук, наступний крок - підписання угоди з Нідерландами, оскільки в Гаазі Спецтрибунал буде розташований.

Вона зазначила, що процес запуску трибуналу залежить і від внутрішніх правил країн, які приєдналися до угоди.

"Десь парламенти країн будуть ратифікувати (угоду - ІФ-У). Я думаю, що й український парламент теж має ратифікувати підписану угоду. Тут точно не буде ніяких проблем, ми швидко це зробимо", - сказала народна депутатка.

Кравчук пояснила, що країни, які підпишуть цю угоду додатково можуть пропонувати в склад трибуналу свого суддю чи прокурора. При цьому народна депутатка підкреслила, що у Генеральної прокуратури України теж буде дуже важлива функція - висунути підозру винуватцям, політичному і військовому керівництву країни-агресора.

"Зрозуміло, що це міжнародний трибунал. Тобто рішення буде не іменем України, а саме міжнародним трибуналом," - наголосила народна депутатка..

Як повідомлялось, угоду про створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України сьогодні у Страсбурзі мають підписати президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.