Інтерфакс-Україна
Події
17:47 25.06.2025

Спецтрибунал за злочин агресії проти України розглядатиме справи не лише щодо РФ - нардеп

2 хв читати

Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України розглядатиме справи не лише щодо Росії, розповіла член постійної делегації Верховної Ради в Парламентської асамблеї Ради Європи Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"В нашому випадку злочин агресії проти України це не лише Російська Федерація.

Звичайно, що фокус на Російську Федерацію, на політичне і військове керівництво Російської Федерації. Але, наприклад, Білорусь надала свою територію, свої аеродроми. Північна Корея дала своє регулярне військо, солдат і зброю. Тому трибунал може розслідувати й потім засуджувати також політичне і військове керівництво не лише Російської Федерації, а й Білорусі та Північної Кореї", - сказала Кравчук в ефірі національного телемарафону у середу.

Вона також наголосила, що участь у Спецтрибуналі не буде обмежуватися 46 країнами, які входять до Ради Європи та будь-яка інша країна може приєднатися до договору.

За словами Кравчук, наступний крок - підписання угоди з Нідерландами, оскільки в Гаазі Спецтрибунал буде розташований.

Вона зазначила, що процес запуску трибуналу залежить і від внутрішніх правил країн, які приєдналися до угоди.

"Десь парламенти країн будуть ратифікувати (угоду - ІФ-У). Я думаю, що й український парламент теж має ратифікувати підписану угоду. Тут точно не буде ніяких проблем, ми швидко це зробимо", - сказала народна депутатка.

Кравчук пояснила, що країни, які підпишуть цю угоду додатково можуть пропонувати в склад трибуналу свого суддю чи прокурора. При цьому народна депутатка підкреслила, що у Генеральної прокуратури України теж буде дуже важлива функція - висунути підозру винуватцям, політичному і військовому керівництву країни-агресора.

"Зрозуміло, що це міжнародний трибунал. Тобто рішення буде не іменем України, а саме міжнародним трибуналом," - наголосила народна депутатка..

Як повідомлялось, угоду про створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України сьогодні у Страсбурзі мають підписати президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Теги: #злочини_рф #спецтрибунал #євгенія_кравчук

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 25.06.2025
Оприлюднено остаточну редакцію статуту Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Оприлюднено остаточну редакцію статуту Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

15:07 24.06.2025
Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ - нардеп

Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ - нардеп

14:29 18.06.2025
Закон про множинне громадянство визначає країни, громадянство яких несумісне з українським - нардеп

Закон про множинне громадянство визначає країни, громадянство яких несумісне з українським - нардеп

16:29 15.05.2025
Угода між Україною та РЄ щодо створення спецтрибуналу потребуватиме ратифікації в Раді

Угода між Україною та РЄ щодо створення спецтрибуналу потребуватиме ратифікації в Раді

14:58 14.05.2025
У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

У Раді Європи дали "зелене світло" створенню Спеціального трибуналу за злочини агресії, скоєні росіянами

14:45 09.05.2025
Каллас про створення трибуналу за злочини агресії РФ: кожен сантиметр війни задокументований, немає місця для безкарності

Каллас про створення трибуналу за злочини агресії РФ: кожен сантиметр війни задокументований, немає місця для безкарності

14:39 09.05.2025
Китай допомагає РФ вчиняти злочин агресії проти України - Мережко

Китай допомагає РФ вчиняти злочин агресії проти України - Мережко

09:46 15.04.2025
Окупанти за 9 місяців вчинили 28 тис злочинів, з них майже 27 тис. воєнні, загинуло 57 дітей – Нацполіція

Окупанти за 9 місяців вчинили 28 тис злочинів, з них майже 27 тис. воєнні, загинуло 57 дітей – Нацполіція

17:36 31.03.2025
Зеленський: зафіксовано більш ніж 183 тис. злочинів, пов'язаних з російською агресією

Зеленський: зафіксовано більш ніж 183 тис. злочинів, пов'язаних з російською агресією

13:45 18.03.2025
Україна ніколи не визнає юридично окупацію своїх територій — Кравчук

Україна ніколи не визнає юридично окупацію своїх територій — Кравчук

ВАЖЛИВЕ

В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

Трамп заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню: я хотів дізнатися, як у нього справи

Зеленський і Трамп обговорили кроки для припинення вогню

Завершилася зустріч Зеленського та Трампа

ОСТАННЄ

Шмигаль дав завдання активізувати роботу щодо будівництва укриттів у дитсадках

УЧХ евакуює мешканців прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини

У Мін'юсті спростували повідомлення із соцмереж про те, що Стефанішина начебто виступає за заборону виїзду з України молодим жінкам

Двом чоловікам, що напали на бійця "Азову", повідомлено про підозру

Харків'янина засуджено до 5,5 років в'язниці за підпал автівки військовослужбовця

В Києві зміниться вартість нових транспортних карт, вартість поїздок не змінюється – КМДА

Трамп пообіцяв розглянути можливість постачання Україні більшої кількості ракет Patriot

Трамп анонсував розмову з Путіним

Трамп заявив, що не обговорював із Зеленським припинення вогню: я хотів дізнатися, як у нього справи

Зеленський 27 червня планує зустрітися з представниками українського бізнесу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА