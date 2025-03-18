Інтерфакс-Україна

Події

13:45 18.03.2025

Україна ніколи не визнає юридично окупацію своїх територій — Кравчук

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Україна ніколи не визнає юридично окупацію своїх територій — Кравчук
Фото: https://www.facebook.com/yevheniya.khudzik/?locale=uk_UA

Україна ніколи не визнає юридично окупацію своїх територій Росією, заявила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Україна ніколи не визнає юридично окупацію і буде закликати усіх партнерів так зробити. Територіальна цілісність України і суверенітет — це фундаментальні речі, які не підлягають обговоренню», — сказала Кравчук в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» у вівторок, відповідаючи на запитання, чи можливі компроміси щодо територіальних поступок, у тому числі і щодо Криму, для досягнення стійкого миру.

Теги: #євгенія_кравчук #слуга_народу

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