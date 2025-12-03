Інтерфакс-Україна
14:57 03.12.2025

Фінансування телемарафону незначне порівняно із зусиллями, які влада докладає для формування інформполітики - Марченко

Обсяг коштів, що закладається у державному бюджеті на роботу телемарафону "Єдині новини" є незначними порівняно із тими зусиллями, які влада докладає для формування інформаційної політики у цілому, наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

"З приводу застережень щодо фінансування "марафону" і інших заходів. Ви знаєте, що кошти передбачалися з початку ведення бойових дій на формування суспільної думки, тому що було зрозуміло, що це потребує певних зусиль, в тому числі в інформаційному просторі. Ми продовжуємо цю політики, починаючи з 2022 року. Обсяг коштів, які закладені на цю програму складає 0,7 млрд грн, і він є незначним, порівняно з тими зусиллями, які ми докладаємо, щоб формувати відповідну інформаційну політику", - сказав Марченко під час розгляду проєкту державного бюджету на 2026 рік у Верховній Раді у середу.

Як повідомлялося, в січні 2025 року тодішній міністр культури Микола Точицький заявив, що не до кінця задоволений досягненням телемарафоном "Єдині новини" поставлених перед ним цілей.

У жовтні 2024 року Точицький заявив, що рекомендації Європейської комісії щодо телемарафону "Єдині новини" взято до уваги, держава планує припинити підтримку телемарафону після завершення воєнного стану.

