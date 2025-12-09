Інтерфакс-Україна
Події
12:45 09.12.2025

Держкіно з нагоди 15-ї річниці створення: за цей час українське кіно пройшло складний, але послідовний шлях

Фото: https://usfa.gov.ua

В Державному агентстві України з питань кіно з нагоди 15-ї річниці від дня створення розповіли про ключові досягнення та плани на майбутнє.

"Цьогоріч виповнюється 15 років від дня створення Державного агентства України з питань кіно - інституції, що стала ключовою ланкою у формуванні сучасної екосистеми українського кінематографа. За цей час українське кіно пройшло складний, але послідовний шлях - від відновлення системи кіновиробництва до повноцінної присутності у світовому кінопроцесі. Держкіно стало простором, де народжуються історії, зростають таланти, зберігається спадщина і формується голос України у світі", - йдеться в повідомленні Агентства з нагоди річниці.

У відомстві нагадали, що 22 листопада 2005 року постановою Кабінету міністрів у складі Міністерства культури і туризму України було утворено Державну службу кінематографії, а уже 9 грудня 2010 року відповідно до указу президента та постанови уряду створено Державне агентство України з питань кіно як окрему державну інституцію, відповідальну за формування політики у сфері кінематографії.

"Із цього моменту розпочався новий етап - побудова системного підходу до державної підтримки українського кіно. У різні роки до цього процесу долучилися сотні фахівців, які вірили у силу українського кінематографа і працювали над створенням інституції, здатної підтримувати, надихати та розвивати", - додали в Держкіно.

Серед ключових досягнень за 15 років в Агентстві визначають: відродження та зміцнення національного кіновиробництва; ухвалення закону "Про державну підтримку кінематографії" та запуск відкритих конкурсних відборів, що створили умови для появи нових ігрових, документальних та анімаційних фільмів.

Також зазначається, що фільми, створені за підтримки Держкіно, представляли Україну на світових кінофестивалях - Festival de Cannes, Berlin International Film Festival (Berlinale), Venice International Film Festival, Locarno Film Festival, Karlovy Vary International Film Festival, San Sebastián International Film Festival, Toronto International Film Festival (TIFF), International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) та Sundance Film Festival.

"Головні рушії змін - це режисери, сценаристи, актори, продюсери, оператори, менеджери культури та вся творча спільнота, яка наповнює українське кіно новими ідеями. Саме ці люди - справжнє Держкіно України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві розповіли, що попереду розширення міжнародної співпраці, підтримка молодих талантів, розвиток нових форматів виробництва, робота зі збереженням та оцифруванням спадщини, а також подальше укріплення ролі кіно як важливого інструмента культурної дипломатії України.

Теги: #річниця #держкіно

