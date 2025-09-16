Інтерфакс-Україна
Економіка
10:58 16.09.2025

Фінансування Держкіно в проєкті держбюджету-2026 передбачено на рівні 2025р

2 хв читати
Фінансування Держкіно в проєкті держбюджету-2026 передбачено на рівні 2025р
Фото: Unsplash

Проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає фінансування Державного агентства з питань кіно на рівні 2025 року у сумі 204,4 млн грн.

Згідно із законопроєктом №14000 від 15 вересня, на Держкіно пропонується виділити 204,4 млн грн, із яких 30,8 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії, 173,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема, документування воєнних злочинів.

Крім того, проєкт держбюджету передбачає 4 млрд грн (в 2025 році 405 млн грн) на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, герозму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування.

В свою чергу, у Міністерстві культури і стратегічних комунікацій заявили, що в 2026 році буде спрямоване додаткове фінансування в розмірі 3,7 млрд грн на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну.

Раніше голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що розраховує на збільшення фінансування сфери кіно до 2 млрд грн в держбюджеті на 2026 рік. В той же час у Мінкультури заявили, що фінансування сфери кіно на наступний рік необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн.

В той же час, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому проєкт закону №6194 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в України" і підтримав про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків загального фонду держбюджету за попередній рік. У разі підтриманням парламентом законо проєкту з даною правкою, фінансування Держкіно в 2026 році має бути понад 7 млрд грн.

Як повідомлялося, у держбюджеті на 2024 рік на Держкіно передбачено 663,4 млн грн, із яких 28,7 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії та 634,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

Держбюджет на 2025 рік передбачає скорочення на 69,2% фінансування Держкіно до 204,1 млн грн.

Теги: #проєкт_держбюджету #фінансування #держкіно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:33 16.09.2025
Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 63,9% фінансування УКФ

Проєкт держбюджету-2026 передбачає збільшення на 63,9% фінансування УКФ

11:29 16.09.2025
"Укрпошта" за базовим прогнозом буде прибутковою у 2025-2028рр – компанія

"Укрпошта" за базовим прогнозом буде прибутковою у 2025-2028рр – компанія

10:53 16.09.2025
НБУ пропонує розглянути варіант здати ліцензію націоналізованому ПІН Банку замість передати його "Укрпошті"

НБУ пропонує розглянути варіант здати ліцензію націоналізованому ПІН Банку замість передати його "Укрпошті"

10:40 16.09.2025
Проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансову підтримку "Суспільного" на рівні 2,5 млрд грн

Проєкт держбюджету-2026 передбачає фінансову підтримку "Суспільного" на рівні 2,5 млрд грн

20:05 13.09.2025
Міністр оборони України підтвердив потребу щонайменше у $120 млрд для продовження війни у 2026р

Міністр оборони України підтвердив потребу щонайменше у $120 млрд для продовження війни у 2026р

17:50 12.09.2025
Гуманітарний комітет Ради підтримав правку про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків держбюджету за попередній рік

Гуманітарний комітет Ради підтримав правку про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків держбюджету за попередній рік

15:34 12.09.2025
Банки з часу підписання меморандуму в червні-24 видали енергокредитів на 1,4 ГВт

Банки з часу підписання меморандуму в червні-24 видали енергокредитів на 1,4 ГВт

14:11 12.09.2025
Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

Єврокомісія виділила Україні ще EUR40 млн на проходження зими

00:44 12.09.2025
Потреба у монетарному фінансування можливих додаткових видатків бюджету наразі відсутня – НБУ

Потреба у монетарному фінансування можливих додаткових видатків бюджету наразі відсутня – НБУ

18:56 11.09.2025
Київ виділив ще 4 млрд грн на підтримку ЗСУ, всупереч вилученню 8 млрд з бюджету міста - мер

Київ виділив ще 4 млрд грн на підтримку ЗСУ, всупереч вилученню 8 млрд з бюджету міста - мер

ВАЖЛИВЕ

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

"Метінвест" завершив I півріччя зі збитком $58 млн, EBITDA знизилось на 49%

МХП у II кв.-2025 збільшила чистий прибуток на 48%

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%

ОСТАННЄ

Кабмін підтвердив макропрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р

Підприємства бронюватимуть працівників за середньої зарплати від 21,6 тис. грн – проєкт бюджету-2026

"Нафтогаз" змінив члена правління

Україна з 1 жовтня обмежить імпорт індійського пального

Уряд звернув увагу на проблеми ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевозки та інших витрат задля збереження експортного потенціалу

Петиція до Кабміну про врегулювання діяльності рієлторів в Україні набрала 25 тис. голосів

Філіп Морріс призначила Ларису Наконечну новою HR-директоркою в Україні та Молдові

Міністр фінансів України оцінює дефіцит фінансування на 2026р у EUR16 млрд

Україна отримає від Японії понад $246 млн

Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА