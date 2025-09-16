Фінансування Держкіно в проєкті держбюджету-2026 передбачено на рівні 2025р

Фото: Unsplash

Проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає фінансування Державного агентства з питань кіно на рівні 2025 року у сумі 204,4 млн грн.

Згідно із законопроєктом №14000 від 15 вересня, на Держкіно пропонується виділити 204,4 млн грн, із яких 30,8 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії, 173,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема, документування воєнних злочинів.

Крім того, проєкт держбюджету передбачає 4 млрд грн (в 2025 році 405 млн грн) на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, герозму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування.

В свою чергу, у Міністерстві культури і стратегічних комунікацій заявили, що в 2026 році буде спрямоване додаткове фінансування в розмірі 3,7 млрд грн на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну.

Раніше голова Держкіно Андрій Осіпов заявив, що розраховує на збільшення фінансування сфери кіно до 2 млрд грн в держбюджеті на 2026 рік. В той же час у Мінкультури заявили, що фінансування сфери кіно на наступний рік необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн.

В той же час, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому проєкт закону №6194 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в України" і підтримав про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків загального фонду держбюджету за попередній рік. У разі підтриманням парламентом законо проєкту з даною правкою, фінансування Держкіно в 2026 році має бути понад 7 млрд грн.

Як повідомлялося, у держбюджеті на 2024 рік на Держкіно передбачено 663,4 млн грн, із яких 28,7 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії та 634,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

Держбюджет на 2025 рік передбачає скорочення на 69,2% фінансування Держкіно до 204,1 млн грн.