Фільм "Ти — космос" режисера Острікова є другою найкасовішою українською стрічкою 2025 року

Фото: https://kinokolo.ua/

Науково-фантастична драма "Ти — космос" режисера Павла Острікова за п’ять вікендів зібрала 53,4 млн грн і стала другою найкасовішою українською стрічкою 2025 року, повідомляє Державне агентство з питань кіно.

"Науково-фантастична драма "Ти — космос" режисера Павла Острікова впевнено утримує високі позиції в українському кінопрокаті та продовжує привертати увагу глядачів. За п’ять вікендів стрічка зібрала 53,4 млн грн, а загальна кількість глядачів сягнула 290 425. Наразі фільм став другим найкасовішим українським фільмом 2025 року, поступаючись лише стрічці "Антарктида", - йдеться у повідомленні Агентства.

Зазначається, що фільм створено за підтримки Держкіно України компанією ForeFilms у міжнародній співпраці з Бельгією.

"У центрі історії — український космічний далекобійник Андрій, який після катастрофи Землі стає останньою людиною у Всесвіті. Але несподівано він знаходить зв’язок із француженкою Катрін, яка потребує допомоги", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, переможцем 8-ї Національної премії кінокритиків "Кіноколо" у 2025 році в категорії "Найкращий повнометражний ігровий фільм" стала картина "Ти – космос" режисера Павла Острікова. Фільм отримав нагороди в таких номінаціях: "Найкращий повнометражний ігровий фільм", "Відкриття року" (режисер Павло Остріков), "Найкращий актор" (Володимир Кравчук), "Найкращий сценарій фільму" (сценарист Павло Остріков).

Крім того, "Ти - космос" здобув головну нагороду Jury Award / International Films: Best Film на найбільшому фестивалі наукової фантастики у Центральній Європі 12th Future Gate Sci-Fi Film Festival в Чехії.