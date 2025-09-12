Гуманітарний комітет Ради підтримав правку про фінансування Держкіно не менше ніж 0,2% видатків держбюджету за попередній рік

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому проєкт закону №6194 "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в України.

"Важливою правкою, яку підтримав Комітет, є забезпечення стабільного фінансування Держкіно України у розмірі не менше ніж 0,2% видатків загального фонду державного бюджету України за попередній рік", - йдеться в повідомленні комітету.

Зазначається, що серед ключових положень законопроекта: документ уперше визнає кінофестивалі та кінопремії суб’єктами кінематографії, вводиться нове поняття "популяризатори фільмів"; пропонується гнучка система фінансування на різних етапах виробництва фільму і вводяться додаткові форми підтримки: девелопмент, поворотна підтримка, "нацрібейти" (безповоротна підтримка у розмірі 30% від касових зборів в Україні); удосконалює систему кешрібейтів; мінімізується паперовий документообіг; передбачається фінансування студентських дипломних робіт; передбачається прозорий відбір членів Ради та персональна відповідальність за ухвалені рішення.

Також осучаснюється термінологія законодавства: вводяться поняття "соціальний фільм", "кінофестиваль", "популяризація кінематографії", "скрипт-докторинг", "національна кінематографічна спадщина", уточнюється визначення "Державний фонд фільмів України".

Як повідомлялося, в лютому 2022 року Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки кінематографії в Україні" №6194. Документом пропонується розширити перелік видів, форматів, категорій і спрямувань фільмів, передбачено нові форми державної підтримки та особливості її надання.