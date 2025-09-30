Передбачені в проекті держбюджету-2026 кошти на Держкіно не дозволить взагалі фінансувати кінематограф - голова Агентства

Фото: МКСК

Голова Державного агентства України з питань кіно Андрій Осіпов заявляє, що передбачені в проекті державного бюджету на 2026 рік кошти на Держкіно не дозволить взагалі фінансувати кінематограф.

Держкіно "не може говорити ні про які пітчинги, поки буде саме сидіти без інтернету чи телефону. Тому логічно, що пропозиція уряду, яка становить 30,7 млн грн покриває лише половину річних видатків Держкіно", - сказав Осіпов на засіданні Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики в понеділок.

За його словами, він вдячний депутатам за пропозицію збільшити цю суму до 49,9 млн грн, але реальна необхідність становить 56,5 млн грн.

"В проекті уряду на кінематограф передбачено 128,6 млн грн, що взагалі не дозволить фінансувати нічого. Тобто, це залишковий принцип, з яким ми живемо зараз в 2025-му році", - заявив голова Агентства.

Серед іншого, він повідомив, що через постійне недофінансування на сьогодні утворилося уже 403 млн грн боргів за попередні конкурсні відбори і 440 млн грн не профінансовано за пітчингом минулого року.

"Тому, у нас потреба дофінансувати існуючі потреби становить 843 млн грн поточних платежів", - констатував він.

Крім того, голова Держкіно також заявив, що сприймає як недовіру до команди інституції той факт, що програму "1000 годин українського контенту" хочуть провести поза Агентством кіно.

"Команда має велику надію на повноцінне фінансування, а спільнота очікує якісних змін", - додав він.

Як повідомлялося, проєкт державного бюджету на 2026 рік передбачає фінансування Державного агентства з питань кіно на рівні 2025 року у сумі 204,4 млн грн, з яких 173,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема, документування воєнних злочинів.

В той же час, Міністерству культури стратегічних комунікацій передбачено 4 млрд грн (в 2025 році 405 млн грн) на забезпечення стратегічних комунікацій, інформаційної безпеки, заходів з європейської і євроатлантичної інтеграції, національної ідентичності, героїзму, творення та поширення аудіовізуальних творів патріотичного спрямування. Зазначалося, що кошти підуть на створення українського культурного продукту: нові фільми, серіали, музика, книги й проєкти, що утверджують українську ідентичність і розповідають світу про Україну.

В 2026 році під патронатом президента України Володимира Зеленського буде реалізовуватися програма "1000 годин українського контенту".

Український культурний фонд (УКФ) запровадить в 2026 році окрему грантову програму для творців сценаріїв, документальних фільмів, телепередач і відеоблогів.