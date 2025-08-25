Інтерфакс-Україна
Економіка
14:58 25.08.2025

Держава профінансувала 397 кінопроектів на 3,5 млрд грн в 2014-2025рр - Держкіно

Фото: МКСК

З 2014 по 2025 роки держава профінансувала 397 кінопроектів на 3,5 млрд грн, повідомило Державне агентство України з питань кіно. 

"З 2014 по 2025 роки державну підтримку на виробництво (створення) фільмів/серіалів отримали 397 кінопроектів - переможців творчих конкурсних відборів минулих років (3 503 960 тис. грн)", - йдеться у відповіді Держкіно агентству "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що у зазначений період  було завершено виробництво таких проектів: 2014 рік - 23 проекти (10 неігрові, 3 ігрові, 6 ігрові дебюти, 1 анімаційний, 3 літописні матеріали); 2015 рік - 1 проектів (1 неігрові, 1 неігровий (грант президента), 4 ігрові, 2 анімаційний, 3 літописні матеріали); 2016 рік - 36 проектів (18 неігрові, 4 ігрові, 5 ігрові дебюти, 9 анімаційні); 2017 рік - 47 проектів (13 неігрові, 16 ігрові, 13 ігрові дебюти, 5 анімаційні); 2018 рік - 50 проектів (14 неігрові, 24 ігрові, 2 ігрові (грант президента), 5 ігрові дебюти, 1 анімаційний телесеріал); 2019 рік - 46 проектів (17 неігрові, 25 ігрові, 4 анімаційні); 2020 рік - 41 проект (14 неігрові, 1 неігровий (грант президента), 5 ігрові, 16 ігрові дебюти, 4 анімаційні, 1 анімаційний телесеріал); 2021 рік - 68 проектів (23 неігрові, 35 ігрові, 1 ігровий телесеріал, 1 ігрові дебюти, 6 анімаційні, 2 анімаційні телесеріали); 2022 рік - 22 проекти (7 неігрові, 13 ігрові, 2 анімаційні телесеріали); 2023 рік - 19 проектів (2 неігрові, 14 ігрові, 3 анімаційні); 2024 рік - 20 проекти (7 неігрові, 2 неігрові телесеріали, 10 ігрові, 1 ігровий телесеріал); 2025 рік - 14 проектів (4 неігрові, 4 неігрові телефільми, 1 ігрові, 2 ігрові дебюти, 1 ігровий телесеріал).

Агентство поцікавилося, скільки фільмів продано на міжнародні ринки або стримінгові платформи, на що Держкіно заявило, що не володіє такою інформацією.

Як повідомлялося, у держбюджеті на 2024 рік на Держкіно було передбачено 663,4 млн грн, із яких 28,7 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії, 634,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

Дербюджет на 2025 рік передбачає скорочення на 69,2% фінансування Держкіно. Зокрема, передбачається 204,1 млн грн, із яких 30,4 млн грн - на керівництво та управління у сфері кінематографії, 173,7 млн грн - на державну підтримку кінематографії, зокрема документування воєнних злочинів.

Голова Держкіно Андрій Осіпов розраховує на збільшення фінансування сфери кіно до 2 млрд грн в державному бюджеті на 2026 рік. В той же час у Мінкультури заявляють, що фінансування сфери кіно на наступний рік необхідно збільшити щонайменше до 500-600 млн грн.

Теги: #осіпов_андрій #фінансування #держкіно

