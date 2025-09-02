Інтерфакс-Україна
Події
11:37 02.09.2025

Кабмін за рішенням суду поновив Сьомкіна на посаді заступника голови Держкіно з 2014р і має компенсувати йому 1,1 млн грн зарплати

2 хв читати

Кабінет міністрів за рішенням суду поновив Сергія Сьомкіна на посаді першого заступника голови Державного агентства України з питань кіно (Держкіно) з 28 жовтня 2014 року і має компенсувати йому 1,1 млн грн заробітної плати.

Згідно з розпорядженням №975 від 16 жовтня 2014 року, уряд звільнив Сьомкіна з посади першого заступника голови Деркіно з підстав, передбачених законом "Про очищення влади" (п. 7² ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України). 

Після цього Сьомкін подав до Окружного адміністративного суду міста Києва скаргу з вимогою визнати таке рішення протиправним, скасувати розпорядження та поновити його на посаді.

Тривалий час справа не розглядалася через зупинення провадження до вирішення Конституційним судом України справи за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції деяких положень закону "Про очищення влади". В той же час після ліквідації Окружного адмінсуду Києва цю справу було скеровано до Вінницького окружного адміністративного суду, який в квітні 2025 року прийняв її до розгляду.

За результатом розгляду справи Вінницький окружний адмінсуду 21 липня 2025 року ухвалив рішення (21 серпня 2025 року вступило в дію) визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 16 жовтня 2014 року про звільнення Сьомкіна, поновити його на посаді першого заступника голови Держкіно з 28 жовтня 2014 року і тягнути з Держкіно на користь Сьомкіна середній заробіток за час вимушеного прогулу з жовтня 2014 року по липень 2025 року (2723 днів) в сумі 1 121 276,94 грн (411,78 грн середньоденна заробітна плата).

Після цього Держкіно звернулося з апеляційною скаргою на це рішення суду першої інстанції, але через несплату судового збору Шостий апеляційний адміністративний суд 27 серпня 2025 року залишив скаргу без руху.

У зв'язку з цим на виконання рішення Вінницького окружного адмінсуду Кабмін розпорядженням №913 від 1 вересня 2025 року поновив Сьомкіна на посаді першого заступника голови Держкіно, починаючи з 28 жовтня 2014 року. Водночас розпорядженням №914 від вказаної дати уряд звільнив його за угодою сторін.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/npas/247685987

https://reyestr.court.gov.ua/Review/129248965

https://reyestr.court.gov.ua/Review/129816197

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-ponovlennia-somkina-s-v-na-posadi-pershoho-zastupnyka-holovy-derzhavnoho-ahentstva-ukrainy-z-pytan-kino-913r-010925

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-somkina-s-v-z-posady-pershoho-zastupnyka-holovy-derzhavnoho-ahentstva-ukrainy-z-pytan-kino-913r-010925

Теги: #кабмін #кадри #держкіно

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:38 28.08.2025
Старший детектив НАБУ Буздиган став заступником директора БЕБ

Старший детектив НАБУ Буздиган став заступником директора БЕБ

14:01 28.08.2025
Кабмін пропонує Раді унормувати створення мереж філій НВМК

Кабмін пропонує Раді унормувати створення мереж філій НВМК

18:10 27.08.2025
Переселенці з ТОТ можуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

Переселенці з ТОТ можуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

15:49 27.08.2025
Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

15:42 27.08.2025
Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

15:29 27.08.2025
Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

Кабмін ліквідував ряд консультативних і дорадчих органів уряду

14:51 27.08.2025
Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

Кабмін розширив програму "єВідновлення" на переселенців, які втратили житло на окупованих територіях - Свириденко

14:49 27.08.2025
Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

Кабмін розпочинає конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області - Свириденко

06:23 27.08.2025
Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

Депутатка Київради Семенова залишиться керувати "Київським авіаційним інститутом" –наглядова рада

00:17 27.08.2025
Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

Державний пакет акцій ОПЗ буде виставлений на торги із початковою ціною 4,5 млрд грн – Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

Трамп ввечері планує виступити із заявою

Зеленський: У четвер на засіданні "Коаліції охочих" обговоримо підготовлені пункти гарантій безпеки

Кабмін делегував представників до керівної ради Американсько-українського інвестфонду відбудови

ОСТАННЄ

Ворог окупував Воскресенку, просунувся біля Маліївки та Кам'янки – DeepState

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

Близько 2 тис. військовослужбовців КНДР загинули у Росії – ЗМІ

За підтримки ГУР МО у Києві відбувся другий капеланський форум

Щонайменше 1 тис. людей загинуло через зсув ґрунту в Судані – ЗМІ

Кількість жертв землетрусу в Афганістані зросла до 900

Росіяни за добу 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини, одна людина загинула – ОВА

Виконавець Потап заявляє, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України

СБУ викрила російського "крота" на ремонтній базі ЗСУ на Донеччині

Держкомтелерадіо додало 7 книжок до переліку антиукраїнських видань в серпні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА