Кабмін за рішенням суду поновив Сьомкіна на посаді заступника голови Держкіно з 2014р і має компенсувати йому 1,1 млн грн зарплати

Кабінет міністрів за рішенням суду поновив Сергія Сьомкіна на посаді першого заступника голови Державного агентства України з питань кіно (Держкіно) з 28 жовтня 2014 року і має компенсувати йому 1,1 млн грн заробітної плати.

Згідно з розпорядженням №975 від 16 жовтня 2014 року, уряд звільнив Сьомкіна з посади першого заступника голови Деркіно з підстав, передбачених законом "Про очищення влади" (п. 7² ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України).

Після цього Сьомкін подав до Окружного адміністративного суду міста Києва скаргу з вимогою визнати таке рішення протиправним, скасувати розпорядження та поновити його на посаді.

Тривалий час справа не розглядалася через зупинення провадження до вирішення Конституційним судом України справи за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції деяких положень закону "Про очищення влади". В той же час після ліквідації Окружного адмінсуду Києва цю справу було скеровано до Вінницького окружного адміністративного суду, який в квітні 2025 року прийняв її до розгляду.

За результатом розгляду справи Вінницький окружний адмінсуду 21 липня 2025 року ухвалив рішення (21 серпня 2025 року вступило в дію) визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 16 жовтня 2014 року про звільнення Сьомкіна, поновити його на посаді першого заступника голови Держкіно з 28 жовтня 2014 року і тягнути з Держкіно на користь Сьомкіна середній заробіток за час вимушеного прогулу з жовтня 2014 року по липень 2025 року (2723 днів) в сумі 1 121 276,94 грн (411,78 грн середньоденна заробітна плата).

Після цього Держкіно звернулося з апеляційною скаргою на це рішення суду першої інстанції, але через несплату судового збору Шостий апеляційний адміністративний суд 27 серпня 2025 року залишив скаргу без руху.

У зв'язку з цим на виконання рішення Вінницького окружного адмінсуду Кабмін розпорядженням №913 від 1 вересня 2025 року поновив Сьомкіна на посаді першого заступника голови Держкіно, починаючи з 28 жовтня 2014 року. Водночас розпорядженням №914 від вказаної дати уряд звільнив його за угодою сторін.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/npas/247685987

https://reyestr.court.gov.ua/Review/129248965

https://reyestr.court.gov.ua/Review/129816197

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-ponovlennia-somkina-s-v-na-posadi-pershoho-zastupnyka-holovy-derzhavnoho-ahentstva-ukrainy-z-pytan-kino-913r-010925

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zvilnennia-somkina-s-v-z-posady-pershoho-zastupnyka-holovy-derzhavnoho-ahentstva-ukrainy-z-pytan-kino-913r-010925