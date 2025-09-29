Інтерфакс-Україна
Події
16:18 29.09.2025

МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Міністерство закордонних справ України у 84-ту річницю масових розстрілів в Бабиному Яру нагадало, що сьогодні Україна знову бореться проти агресії.

Як нагадали в міністерстві,1941–1943 роках нацисти розстріляли в Бабиному Яру майже 100 тисяч цивільних і військовополонених.

"Серед жертв були євреї та роми, підпільники ОУН, пацієнти психіатричної лікарні, в’язні Сирецького концтабору. Найтрагічніші дні – 29–30 вересня 1941 року – стали символом "Голокосту від куль". За дві доби нацисти знищили майже 34 тисячі євреїв – мешканців Києва. Розстріли продовжувалися щодня до кінця окупації, а потім нацисти спалювали тіла. Масові вбивства також відбувалися у Львові, Рівному, Луцьку, Новограді-Волинському, Житомирі, Білій Церкві та інших українських містах", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

На сьогодні Україна знову бореться проти нацистської ідеології, наголосили в міністерстві.

"Сьогодні Україна знову бореться проти агресії, а риторика ворога нагадує нацистську ідеологію. Ми пам’ятаємо уроки Бабиного Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі", - зазначається в коментарі МЗС.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко в свою чергу нагадала, що саме злочини нацистів породили гасло "ніколи знову".

"Бабин Яр, одна з найтемніших сторінок Голокосту, нагадує – зло, якщо його не зупинити, знову йде у наступ. "Ніколи знову" має бути дією, а не просто гаслом. Сьогодні Європа знову стикається з терористичною державою, яка веде геноцидну війну. Ми маємо діяти з рішучістю тих, хто знає історію, і з відвагою тих, хто не допустить її повторення — ніколи знову", - заявила Свириденко в телегра-каналі.

Теги: #річниця #свириденко #мзс_україни #бабин_яр

