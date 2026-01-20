Інтерфакс-Україна
Культура
17:48 20.01.2026

Організатори Ukrainian Fashion Week перенесли 58-й сезон на березень через складну ситуацію з енергетикою

1 хв читати
Організатори Ukrainian Fashion Week перенесли 58-й сезон на березень через складну ситуацію з енергетикою
Фото: пресслужба Ukrainian Fashion Week

Сезон FW26–27 Ukrainian Fashion Week, що відбудеться у Києві в Мистецькому Арсеналі, перенесено з 5–8 лютого на 12–15 березня 2026 року через складну ситуацію з електропостачанням внаслідок атак рф, повідомили організатори я в Instagram.

“Українська fashion-індустрія зіштовхнулася з безпрецедентними викликами, проте ми продовжуємо працювати та готуємо новий сезон, адже модна індустрія є важливою складовою культурної дипломатії та економіки України”, - наводяться в публікації слова співзасновниці та CEO Ukrainian Fashion Week Ірини Данилевської.

В UFW зазначили, що рішення перенести сезон на місяць прийнято оргкомітетом у звʼязку з безперервними терористичними атаками росіян на критичні обʼєкти енергосистеми України.

Згідно з попередніми публікаціями UFW, у цьому сезоні планувались покази, презентаціх та trade show від 40 українських брендів, а сезон присвячено сталим та інноваційним підходам українських дизайнерів, які створюють колекції в надскладних умовах повномасштабної війни.

Зокрема, планувалась експозиція Art of Fashion: Sustainable Innovations, де українські бренди Bevza, J’AMEMME, KSENIASCHNAIDER, LITKOVSKA, NADYA DZYAK, OMELIA, PLNGNS, TG Botanical, UPSLOWUSE та fashion-школа UFEG представлять образи, створені за допомогою технік апсайклінгу, ресайклінгу, zero-waste виробництва, відповідальної роботи з матеріалами та інноваційних технологій.

Теги: #ukrainian_fashion_week

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:08 09.09.2025
Благодійний показ Ukrainian Fashion Week зібрав кошти на реабілітацію військових

Благодійний показ Ukrainian Fashion Week зібрав кошти на реабілітацію військових

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

Українська модель Юлія Ратнер знялася у фільмі “Кутюр” разом з Анджеліною Джолі

Jerry Heil презентувала кліп на пісню для Нацвідбору на “Євробачення-2026”

Український скульптор Олексій Пода здобув друге місце на міжнародному конкурсі льодових скульптур у Франції

Оприлюднено імена фіналістів Шевченківської премії-2026

Театр "Гармидер" вперше поставить "Озерний вітер" Юрка Покальчука на великій сцені

"Суспільне" презентувало макет сцени нацвідбору на "Євробачення-2026"

У Києві відкриють оновлену залу Театру на Подолі

У 2025 році понад 900 закладів культури в Україні долучилися до створення безбар’єрного доступу

Мінкультури представило бачення культурної співпраці України та Великої Британії в межах столітнього партнерства

В Одесі знайшли банкноту УНР 1918 року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА