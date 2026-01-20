Організатори Ukrainian Fashion Week перенесли 58-й сезон на березень через складну ситуацію з енергетикою

Фото: пресслужба Ukrainian Fashion Week

Сезон FW26–27 Ukrainian Fashion Week, що відбудеться у Києві в Мистецькому Арсеналі, перенесено з 5–8 лютого на 12–15 березня 2026 року через складну ситуацію з електропостачанням внаслідок атак рф, повідомили організатори я в Instagram.

“Українська fashion-індустрія зіштовхнулася з безпрецедентними викликами, проте ми продовжуємо працювати та готуємо новий сезон, адже модна індустрія є важливою складовою культурної дипломатії та економіки України”, - наводяться в публікації слова співзасновниці та CEO Ukrainian Fashion Week Ірини Данилевської.

В UFW зазначили, що рішення перенести сезон на місяць прийнято оргкомітетом у звʼязку з безперервними терористичними атаками росіян на критичні обʼєкти енергосистеми України.

Згідно з попередніми публікаціями UFW, у цьому сезоні планувались покази, презентаціх та trade show від 40 українських брендів, а сезон присвячено сталим та інноваційним підходам українських дизайнерів, які створюють колекції в надскладних умовах повномасштабної війни.

Зокрема, планувалась експозиція Art of Fashion: Sustainable Innovations, де українські бренди Bevza, J’AMEMME, KSENIASCHNAIDER, LITKOVSKA, NADYA DZYAK, OMELIA, PLNGNS, TG Botanical, UPSLOWUSE та fashion-школа UFEG представлять образи, створені за допомогою технік апсайклінгу, ресайклінгу, zero-waste виробництва, відповідальної роботи з матеріалами та інноваційних технологій.