В Україні стартує новий сезон студентських спортивних ліг

Фото: Пресслужба

На пілотні Всеукраїнські студентські ліги “Пліч-о-пліч” уже зареєструвалися 100 команд із 15 регіонів України, повідомляє пресслужба організаторів.

Реєстрація на змагання триває, і студенти закладів вищої освіти з усіх регіонів країни ще можуть долучитися до участі в першому сезоні студентських ліг.

Найбільшу кількість команд подала Черкаська область — 20, далі йдуть Харківська область — 16, а Львівська та Миколаївська області розділили третє місце з 12 командами кожна.

Найактивнішими закладами вищої освіти стали Київський національний університет будівництва і архітектури, Сумський державний університет, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Саме ці чотири університети заявилися на участь у всіх семи лігах першого студентського сезону.

“Перші 100 команд — це дуже хороший старт. Для нас це показник довіри з боку університетів і готовності студентів долучатися до нового формату змагань. Проєкт “Пліч-о-пліч” замислювався як ініціатива, де всі рухаються разом, і зараз ми бачимо, що ця ідея працює”, — зазначив директор Агенції масового спорту Андрій Ребрина.

Всеукраїнські студентські ліги «Пліч-о-пліч» створені за моделлю шкільних ліг, які вже третій рік поспіль об’єднують тисячі учасників по всій Україні. Перший студентський сезон охоплює чотири види спорту: футзал, волейбол, баскетбол (окремо чоловічі та жіночі команди) і черліденг (змішані команди).

Змагання з футзалу, волейболу та баскетболу проходитимуть у кілька етапів — студентський, обласний, міжобласний та всеукраїнський. У черліденгу після студентського етапу команди одразу виходитимуть на всеукраїнський рівень.

До участі допускаються всі студенти денної форми навчання закладів вищої освіти України; вікових обмежень не передбачено.

Проєкт реалізується за ініціативи Володимира Зеленського Агенцією масового спорту України за підтримки Офісу Президента України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки, Міністерства розвитку громад та територій, а також національних спортивних федерацій та асоціацій.