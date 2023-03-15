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07:39 15.03.2023

Вантажний корабель Cargo Dragon стартував до МКС

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Вантажний корабель Cargo Dragon стартував до МКС

Багаторазовий вантажний космічний корабель Cargo Dragon компанії SpaceX стартував до Міжнародної космічної станції (МКС), повідомило NASA.

Запуск корабля за допомогою ракети-носія Falcon 9 у рамках місії CRS-27 було здійснено у вівторок о 20:30 за часом Східного узбережжя США (у середу о 02:30 за Києвом) з пускового комплексу 39А на космодромі на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Корабель в автоматичному режимі пристикується до модуля Harmony американського сегмента МКС 16 березня о 07:52 за часом Східного узбережжя США (о 13:52 за Києвом).

Cargo Dragon доправить на станцію понад три тонни продовольства, а також обладнання та матеріалів для проведення десятків наукових експериментів її екіпажем.

Це вже сьомий політ "вантажівки" компанії SpaceX на МКС у модифікації Cargo Dragon 2, який здатний доставляти на станцію на 20% більше вантажу, а також може автономно стикуватися зі станцією без допомоги захоплення її рукою-маніпулятором порівняно з першою версією.

Нові багаторазові кораблі розраховані на п'ять польотів до МКС і назад замість трьох у рамках місій колишніх "вантажівок" Cargo Dragon. Вони можуть залишатися на станції упродовж 75 днів порівняно з 40 днями в попередньому варіанті.

Запуск корабля у версії Cargo Dragon 2 проведено в рамках другого контракту між NASA і компанією SpaceX з постачання станції.

Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю, приводнюючись в Атлантиці.

Із жовтня 2012 року до грудня 2022 року компанія SpaceX здійснила 26 пусків вантажних кораблів Cargo Dragon до МКС. Один із них (у 2015 році) закінчився невдало через аварію ракети-носія Falcon 9.

 

 

Теги: #сша #мкс #старт #корабель

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