Інтерфакс-Україна
Події
08:50 20.12.2025

Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

1 хв читати
Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі

Сили оборони уразили ворожий військовий корабель та бурову платформу на нафтогазовому родовищі в Каспійському морі, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"З метою зниження воєнно-економічного потенціалу противника у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель рф проєкту 22460 "Охотнік", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, корабель здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються.

Також уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі. Об’єкт належить компанії "Лукойл". Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Подальша спроможність її функціонування та масштаб збитків уточнюються, зазначили в Генштабі.

Окрім того, з метою зниження наступальних спроможностей ворога, нещодавно уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму. РСП-6М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

Теги: #корабель #охотнік #рф #всу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:16 20.12.2025
У ЦПД спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами

У ЦПД спростували можливість російського десанту в Одеську область і назвали це ворожими вкидами

22:40 19.12.2025
РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

05:22 19.12.2025
Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

Лідери ЄС засудили підтримку війни РФ третіми країнами

05:20 19.12.2025
ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

ЄС буде посилювати тиск на РФ, 20-й пакет санкцій буде прийнятий на початку 2026 року – висновки саміту ЄС

13:01 04.10.2025
ССО завдали удару по носію "Калібрів" в Онезькому озері в російській Карелії

ССО завдали удару по носію "Калібрів" в Онезькому озері в російській Карелії

10:03 26.09.2025
ЗМІ виявили російський десантний корабель за 12 км від узбережжя данського острова

ЗМІ виявили російський десантний корабель за 12 км від узбережжя данського острова

08:55 11.09.2025
ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

12:55 29.08.2025
Стало відомо про другого загиблого через ураження корабля ВМС ЗСУ, ще кількох моряків досі шукають

Стало відомо про другого загиблого через ураження корабля ВМС ЗСУ, ще кількох моряків досі шукають

14:51 28.08.2025
РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

11:55 28.08.2025
ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

Уже 8 жертв ворожої атаки в Одесі та 27 постраждалих

РФ вдарила по портовій інфраструктурі Одещини, семеро загиблих та 15 постраждалих – Кіпер

Кількість українських біженців у Швейцарії після дозволу чоловікам 18-22 виїжджати зросла несуттєво – посол

Посол Швейцарії про корупційний скандал в Україні: Ключовим є розкриття справ, щоб зберегти довіру інвесторів

ОСТАННЄ

ППО знешкодила 31 із 51 БпЛА, зафіксовано влучання балістичних ракет та 20 безпілотників на 15 локаціях

Ворог атакував Херсонщину: восьмеро постраждалих, з них дві дитини

Окупанти за добу втратили 1090 особи та 131 од. спецтехніки - Генштаб

Уже 8 жертв ворожої атаки в Одесі та 27 постраждалих

"Укрзалізниця" призначає додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва

Джонсон заявив про 15 млрд фунтів стерлінгів заморожених росактивів у Британії

У Миколаєві через відключення е/е на маршрути вийдуть 37 тролейбусів з автономним ходом

Під ворожим обстрілом опинилися 19 населених пунктів Запорізької області, десять постраждалих

20 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У двох районах Миколаєва зникло світло після атаки РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА