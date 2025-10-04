ССО завдали удару по носію "Калібрів" в Онезькому озері в російській Карелії

Російський малий ракетний корабель "Град" (бортовий номер 575) проєкту 21631 "Буян-М" було уражено 4:31 ранку 4 жовтня в результаті успішних дій одного з підрозділів Сил спеціальних операцій (ССО) в Онезькому озері (Республіка Карелія).

"Ракетоносій йшов з Балтійського у Каспійське море. Ураження прийшлося у праву частину відсіку силової установки корабля. Додаткові деталі уточнюються", - повідомляється в телеграм-каналі ССО в суботу.

Повідомляється, що цей корабель є одним із найновіших і найсучасніших, був введений до складу Балтійського флоту РФ 29 грудня 2022 року. Основним озброєнням судна є ракетний комплекс "Калібр-НК".