Стало відомо про другого загиблого через ураження корабля ВМС ЗСУ, ще кількох моряків досі шукають

Відомо про другого загиблого член екіпажу корабля ВМС ЗСУ, що був у четвер атакований військами РФ, декілька моряків вважаються зниклими, пошуково-рятувальні роботи тривають, - повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"На жаль, ми маємо другого загиблого, тривають пошуково-рятувальні роботи… ми знайдемо всіх наших зниклих, їх кілька. Так саме кілька військовослужбовців отримали поранення… але більшість екіпажу зі вчорашнього дня перебуває у безпеці", - сказав він в ефірі телеканалу "Ми Україна".

У відповідь на питання чи правда, що корабель затонув внаслідок атаки, Плетенчук не дав відповіді, зазначивши, що треба "зачекати закінчення пошуково-рятувальних робот". Він також не назвав терміну їх закінчення.

Як повідомлялось, 28 серпня російські окупанти уразили один з кораблів Військово-Морських сил ЗСУ, один член екіпажу загинув, ще кількох поранено, продовжуються пошуки кількох військових моряків, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".