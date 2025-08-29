Інтерфакс-Україна
Події
12:55 29.08.2025

Стало відомо про другого загиблого через ураження корабля ВМС ЗСУ, ще кількох моряків досі шукають

1 хв читати
Стало відомо про другого загиблого через ураження корабля ВМС ЗСУ, ще кількох моряків досі шукають

Відомо про другого загиблого член екіпажу корабля ВМС ЗСУ, що був у четвер атакований військами РФ, декілька моряків вважаються зниклими, пошуково-рятувальні роботи тривають, - повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"На жаль, ми маємо другого загиблого, тривають пошуково-рятувальні роботи… ми знайдемо всіх наших зниклих, їх кілька. Так саме кілька військовослужбовців отримали поранення… але більшість екіпажу зі вчорашнього дня перебуває у безпеці", - сказав він в ефірі телеканалу "Ми Україна".

У відповідь на питання чи правда, що корабель затонув внаслідок атаки, Плетенчук не дав відповіді, зазначивши, що треба "зачекати закінчення пошуково-рятувальних робот". Він також не назвав терміну їх закінчення.

Як повідомлялось, 28 серпня російські окупанти уразили один з кораблів Військово-Морських сил ЗСУ, один член екіпажу загинув, ще кількох поранено, продовжуються пошуки кількох військових моряків, повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Теги: #корабель #вмс_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:51 28.08.2025
РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

РФ уразила один із кораблів ВМС ЗСУ, один член екіпажу загинув, кількох поранено

11:55 28.08.2025
ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

12:46 22.08.2025
ВМС ЗСУ уразили 5 розвідувальних БпЛА на аеродромі "Херсонес" ТОТ Криму

ВМС ЗСУ уразили 5 розвідувальних БпЛА на аеродромі "Херсонес" ТОТ Криму

08:34 19.07.2025
На узбережжі Одещини військові знищили морську міну, віднесену хвилями

На узбережжі Одещини військові знищили морську міну, віднесену хвилями

16:12 08.05.2025
Новий корабель Нідерландського флоту зроблений із довоєнної маріупольської сталі "Метінвесту"

Новий корабель Нідерландського флоту зроблений із довоєнної маріупольської сталі "Метінвесту"

08:16 04.05.2025
У Чорному морі зафіксований один ворожий ракетоносій - ВМС

У Чорному морі зафіксований один ворожий ракетоносій - ВМС

06:26 20.04.2025
У Чорному морі курсує ворожий ракетоносій з "калібрами" до 6 ракет – ВМС

У Чорному морі курсує ворожий ракетоносій з "калібрами" до 6 ракет – ВМС

07:29 20.02.2025
Військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили вночі 16 "Шахедів"

Військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили вночі 16 "Шахедів"

18:24 04.02.2025
Нагальною задачею ВМС є доукомплектування підрозділів морської піхоти – Неїжпапа

Нагальною задачею ВМС є доукомплектування підрозділів морської піхоти – Неїжпапа

12:41 12.01.2025
У корабля РФ, направленого для перекидання військової техніки із Сирії до Лівії, почали протікати паливні баки

У корабля РФ, направленого для перекидання військової техніки із Сирії до Лівії, почали протікати паливні баки

ВАЖЛИВЕ

Екстрене засідання Радбезу ООН відбудеться у пʼятницю через російський удар по Києву

Держстат планує восени презентувати новий сайт

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

ОСТАННЄ

МЗС Швеції викликало російського посла у Стокгольмі та висловило протест

"Обмін територіями" на зустрічі Віткоффа з Путіним перед самітом на Алясці не обговорювався – ЗМІ

"Метінвест Політехніка" уклала меморандум з Дніпровською політехнікою та розробляє спільну програму отримання подвійних дипломів - ректор

У Києві по допомогу звернулися вже 877 осіб, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ

Київ вимагає скасування російської символіки на Венеційському кінофестивалі

Екстрене засідання Радбезу ООН відбудеться у пʼятницю через російський удар по Києву

Бельгія збільшить свій внесок в PURL на EUR100 млн до EUR1,1 млрд цього року

Останні вихідні літа в Україні будуть дуже теплими і майже без дощів

Трамп скасовує $1,5 млн допомоги на просування картин українських жінок

Учасники додаткової сесії вступних до аспірантури отримали результати в персональних кабінетах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА