14:21 17.10.2025

ВМС ЗСУ підтвердило збиття росіянами власного винищувача в Криму

Військово-морські сили Збройних сил України підтвердили, що російська ППО збила власний винищувач Су-30СМ під час атаки дронів на окупований Крим вночі 17 жовтня.

"Засобами розвідки ВМС ЗС України отримано радіоперехоплення про займання двох двигунів та катапультування екіпажу літака російських загарбників Су-30СМ, який виконував завдання у західно-північній частині тимчасово окупованої АР Крим", - вказується у повідомленні ВМС в телеграм-каналі.

Зазначається, що, ймовіно, противник під час відбиття атаки БпЛА із застосуванням засобів ППО збив власний багатоцільовий винищувач.

