Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 03 грудня (з 18:00 02 грудня) атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, понад 60 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення", - інформують ПС ЗСУ.