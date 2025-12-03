Інтерфакс-Україна
Події
08:22 03.12.2025

Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

1 хв читати
Захисники України в ніч на 3 грудня знищили або подавили 83 зі 111 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 03 грудня (з 18:00 02 грудня) атакував 111-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим, понад 60 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 83 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Одеській областях. На жаль, є жертви серед цивільного населення", - інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #війна #ракети #збиття #бпла

