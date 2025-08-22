ВМС ЗСУ уразили 5 розвідувальних БпЛА на аеродромі "Херсонес" ТОТ Криму

Силами та засобами Військово-Морських сил Збройних сил України уражено пункт базування розвідувальних безпілотників "Форпост" та "Mohajer-6" на аеродромі "Херсонес" тимчасово окупованого Криму, повідомляє управління комунікацій Командування Військово-Морських сил ЗСУ.

"Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено пункт базування БпЛА "Форпост"("Mohajer-6") на аеродромі "Херсонес" тимчасово окупованого Криму. За результатами удару було уражено до трьох БпЛА "Mohajer-6" та два БпЛА "Форпост", що використовувались противником для висвітлення надводної обстановки в акваторії Чорного моря"- ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

З відкритих джерел відомо, що БПЛА "Форпост" армії РФ — це модифікований безпілотник IAI Searcher Mk II, ліцензію на виробництво якого придбала Росія у Ізраїлю, він використовується для повітряної розвідки та вказання цілей завдяки оптичній станції з теле- та тепловізійними каналами.

БПЛА Qods Mohajer-6 — іранський безпілотний літальний апарат розвідки, спостереження, захоплення цілей і рекогностування, здатний нести корисне навантаження мультиспектрального спостереження та/або до чотирьох високоточних боєприпасів.