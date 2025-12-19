Інтерфакс-Україна
08:41 19.12.2025

Сили безпілотних систем уразили за добу 1011 ворожих цілей

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1011 цілей противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок п'ятниці.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 415 одиниці особового складу, з яких 222 – ліквідовано; 38 точок вильоту пілотів БпЛА; один танк; 7 артилерійських систем; 26 одиниць автомобільної техніки; 20  мотоциклів; 80 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер" та "крило".

"Загалом упродовж грудня (01–18.12) знищено/уражено 18508 цілей, з них 7230 – особовий склад противника", - повідомили СБС.

 

Теги: #сбс #цілі #ураження

