Уражено два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек на ТОТ Криму – СБУ

Фото: СБУ

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

"СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек… Один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено. Орієнтовна вартість обох літаків — близько 70 млн доларів США", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі спецслужби.

Зазначається, що також підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі.

У спецслужбі нагадали, що це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні. 18 грудня безпілотники Служби уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.