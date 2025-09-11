Інтерфакс-Україна
08:55 11.09.2025

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

ГУР уразило корабель ЧФ РФ під Новоросійськом

Спецпризначенці Головного управління розвідки при Міністерстві оборони України в середу уразили корабель чорноморського флоту РФ під Новоросійськом, повідомляє ГУР.

"10 вересня 2025 року в акваторії Чорного моря спецпризначенці ГУР МО України вистежили та успішно атакували чергову дороговартісну військову ціль держави-агресора росії - корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу ворожого чорноморського флоту", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Як зазначається, цей корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість становить близько $60 млн США. Всього в агресора є чотири таких судна.

"Корабель проєкту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Може використовуватись для обстеження дна. Потужність судна становить близько 4 МВт", - розповіли в розвідці.

Повідомляється, що в момент атаки ворожий корабель здійснював радіоелектронну розвідку та патрулював підходи до бухти Новоросійська, де перебувають залишки ворожого чорноморського флоту.

"Влучного удару майстри ГУР МО України завдали бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де, зокрема, розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля. Внаслідок удару знищено апаратуру РЕР ворожого судна, корабель виведено з ладу на дороговартісний ремонт", - зазначили в ГУР.

