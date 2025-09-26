Інтерфакс-Україна
Події
10:03 26.09.2025

ЗМІ виявили російський десантний корабель за 12 км від узбережжя данського острова

ЗМІ виявили російський десантний корабель за 12 км від узбережжя данського острова

Російський десантний корабель “Александр Шабалин” останніми днями чергує на кордоні міжнародних і данських вод із вимкненим сигналом, повідомило видання Ekstra Bladet.

Журналістам вдалося підтвердити перебування судна за 12 км від узбережжя данського острова Лангеланна зйомкою з гелікоптера.

Як повідомлялося, за останній тиждень у Данії двічі закривали аеропорти (у Копенгагені й Ольборзі) через помічені у небі безпілотники. Видання зазначає, що російський корабель перебуває на відстані від 70 км до 270 км від усіх аеропортів та військових об’єктів, які потрапили під атаку, і може слугувати базою для безпілотників.

У поліції повідомили, що врахували перебування судна “Александр Шабалин” поблизу територіальних вод Данії під час розслідування інцидентів із дронами.

Раніше повідомлялося, що 22 вересня в Копенгагені через кілька “великих” невідомих дронів тимчасово зупинили роботу аеропорту, повітряний простір закривали і над Осло (Норвегія). За кілька годин БпЛА “зникли”, поліція почала розслідувати інцидент.

Пізно ввечері 24 вересня через дрони в небі тимчасово закривали аеропорт Ольборга.

Теги: #данія #корабель #острів #рф

