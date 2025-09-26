ЗМІ виявили російський десантний корабель за 12 км від узбережжя данського острова

Російський десантний корабель “Александр Шабалин” останніми днями чергує на кордоні міжнародних і данських вод із вимкненим сигналом, повідомило видання Ekstra Bladet.

Журналістам вдалося підтвердити перебування судна за 12 км від узбережжя данського острова Лангеланна зйомкою з гелікоптера.

Як повідомлялося, за останній тиждень у Данії двічі закривали аеропорти (у Копенгагені й Ольборзі) через помічені у небі безпілотники. Видання зазначає, що російський корабель перебуває на відстані від 70 км до 270 км від усіх аеропортів та військових об’єктів, які потрапили під атаку, і може слугувати базою для безпілотників.

У поліції повідомили, що врахували перебування судна “Александр Шабалин” поблизу територіальних вод Данії під час розслідування інцидентів із дронами.

Раніше повідомлялося, що 22 вересня в Копенгагені через кілька “великих” невідомих дронів тимчасово зупинили роботу аеропорту, повітряний простір закривали і над Осло (Норвегія). За кілька годин БпЛА “зникли”, поліція почала розслідувати інцидент.

Пізно ввечері 24 вересня через дрони в небі тимчасово закривали аеропорт Ольборга.